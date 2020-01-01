Поздравления с первым днем весны придутся по душе твоим друзьям и знакомым.

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1 марта – начало календарной весны. В этот день не всегда тепло за окном, но этот день всегда вызывает много эмоций и постов в соцсетях. Все с нетерпением ждут весны. Это время перемен, любви и тепла и хорошего настроения. Ivona подготовила подборку поздравлений и открыток, чтобы можно было поздравить близких с приходом весны.

Поздравления с первым днем весны в прозе

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Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало тёплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.



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Поздравляю с первым днём весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью. ***

Поздравляю с первым днём весны, с порой любви и вдохновения, с мгновениями счастья и веселья. Желаю, чтобы первые весенние лучики согрели твоё сердце, чтобы первые нотки звонкого пения птиц наполнили усладой твою душу, чтобы эта весна подарила невероятный прилив сил и волшебную сказку. ***

В первый весенний денечек желаю всем тепла и воодушевления. Пусть с веселыми звонкими ручьями исчезнет не только снег, а и все неприятности и неудачи. Пусть солнышко согреет души и подарит улыбки. Пусть расцветут возможности, а благополучие прилетит синей птицей. Тепла, добра и радости! Поздравления с первым днем весны Pinterest Поздравления с первым днем весны в стихах ***

Злой буран пронесся мимо

И светлее стали сны.

Пережить смогли мы зиму.

Здравствуй, первый день весны!

Не взошла пока рассада,

Не растаял снег с полей.

Но весенняя отрада

Душу делает светлей.

Воздух свеж и необычен,

Тянет запахом лесным.

Поздравляю всех я нынче

С первым светлым днем весны!

***

Хоть пригрело немножко, расслабляться не нужно —

Всюду снег вперемешку с водой.

Не работают что-то коммунальные службы —

Так всегда у нас ранней весной.

Пусть зима не сдается, пусть морозит, и все же

Нам угрозы ее не страшны.

Улыбайтесь друг другу, поздравляйте прохожих

С первым днем календарной весны!

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***

Лучик ярче засиял,

Все вокруг от сна очнулось,

Лес ожил и зазвучал,

Снова к нам тепло вернулось,

Стебель нежный вдруг пробился,

И подснежник появился,

Девица-весна вернулась,

Первый день ее настал!

***

В природе происходит пробужденье,

Тебе она подарит настроенье.

С первым днем весны я поздравляю,

Благополучия, цветения тебе желаю.

Пусть неожиданности будут легкими,

Дороги верные, счастливые, далекие.

Пусть жизнь твоя же на весну похожа,

И каждый день всегда будет погожий.





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***