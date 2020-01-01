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Поздравления с первым днем весны

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Поздравления с первым днем весны придутся по душе твоим друзьям и знакомым.
Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
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1 марта – начало календарной весны. В этот день не всегда тепло за окном, но этот день всегда вызывает много эмоций и постов в соцсетях. Все с нетерпением ждут весны. Это время перемен, любви и тепла и хорошего настроения. Ivona подготовила  подборку поздравлений и открыток, чтобы можно было поздравить близких с приходом весны.

Поздравления с первым днем весны в прозе

***
Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало тёплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.
 

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
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***
Поздравляю с первым днём весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью.

***
Поздравляю с первым днём весны, с порой любви и вдохновения, с мгновениями счастья и веселья. Желаю, чтобы первые весенние лучики согрели твоё сердце, чтобы первые нотки звонкого пения птиц наполнили усладой твою душу, чтобы эта весна подарила невероятный прилив сил и волшебную сказку.

***
В первый весенний денечек желаю всем тепла и воодушевления. Пусть с веселыми звонкими ручьями исчезнет не только снег, а и все неприятности и неудачи. Пусть солнышко согреет души и подарит улыбки. Пусть расцветут возможности, а благополучие прилетит синей птицей. Тепла, добра и радости!

Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
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Поздравления с первым днем весны в стихах

***
Злой буран пронесся мимо
И светлее стали сны.
Пережить смогли мы зиму.
Здравствуй, первый день весны!

Не взошла пока рассада,
Не растаял снег с полей.
Но весенняя отрада
Душу делает светлей.
 
Воздух свеж и необычен,
Тянет запахом лесным.
Поздравляю всех я нынче
С первым светлым днем весны! 
 
***
Хоть пригрело немножко, расслабляться не нужно —
Всюду снег вперемешку с водой.
Не работают что-то коммунальные службы —
Так всегда у нас ранней весной.
 
Пусть зима не сдается, пусть морозит, и все же
Нам угрозы ее не страшны.
Улыбайтесь друг другу, поздравляйте прохожих
С первым днем календарной весны! 
Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
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***
Лучик ярче засиял,
Все вокруг от сна очнулось,
Лес ожил и зазвучал,
Снова к нам тепло вернулось,
 
Стебель нежный вдруг пробился,
И подснежник появился,
Девица-весна вернулась,
Первый день ее настал! 
 

***

В природе происходит пробужденье,
Тебе она подарит настроенье.
С первым днем весны я поздравляю,
Благополучия, цветения тебе желаю.
 
Пусть неожиданности будут легкими,
Дороги верные, счастливые, далекие.
Пусть жизнь твоя же на весну похожа,
И каждый день всегда будет погожий. 

 
Поздравления с первым днем весны
Поздравления с первым днем весны
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***
Пробуждается сейчас природа,
Радуется этому много так народа.
С первым днем весны я поздравляю,
Пробуждения желаний пожелаю.
Пусть они потом все исполняются,
Жизнь же новым смыслом наполняется. 
 

Источник: pozdravok.ru

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Теги: поздравления с первым днем весны, первый день весны, весна, 1 марта, март
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Источник: Ivona.bigmir.net

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