Поздравления с первым днем весны
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1 марта – начало календарной весны. В этот день не всегда тепло за окном, но этот день всегда вызывает много эмоций и постов в соцсетях. Все с нетерпением ждут весны. Это время перемен, любви и тепла и хорошего настроения. Ivona подготовила подборку поздравлений и открыток, чтобы можно было поздравить близких с приходом весны.
Поздравления с первым днем весны в прозе
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Ура, ура! Весна пришла! Желаю ясного солнышка не только на улице, но и на душе! Чтобы оно озаряло путь и радовало тёплыми денечками! Пусть весна подарит новые силы для новых свершений и расставит все по своим местам.
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Поздравляю с первым днём весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви. Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью.
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Поздравляю с первым днём весны, с порой любви и вдохновения, с мгновениями счастья и веселья. Желаю, чтобы первые весенние лучики согрели твоё сердце, чтобы первые нотки звонкого пения птиц наполнили усладой твою душу, чтобы эта весна подарила невероятный прилив сил и волшебную сказку.
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В первый весенний денечек желаю всем тепла и воодушевления. Пусть с веселыми звонкими ручьями исчезнет не только снег, а и все неприятности и неудачи. Пусть солнышко согреет души и подарит улыбки. Пусть расцветут возможности, а благополучие прилетит синей птицей. Тепла, добра и радости!
Поздравления с первым днем весны в стихах
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Злой буран пронесся мимо
И светлее стали сны.
Пережить смогли мы зиму.
Здравствуй, первый день весны!
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