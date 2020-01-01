Почему в году целых два праздника, и как поздравить специалистов?

День бухгалтерии - это профессиональный праздник специалистов одной из самых точных профессий, который ежегодно отмечается 16 июля в Украине и 10 ноября во всем мире. Поздравьте своих знакомых бухгалтеров с профессиональным праздником вместе с Ivona.

Международный день бухгалтерии: История праздника

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Дата празднования Дня бухгалтера выбрана неслучайно. В этот день в далеком 1494 году итальянский математик и основоположник современной бухгалтерии Фра Лука Бартоломео де Пачоли опубликовал книгу под названием “Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций“.

В ней Пачиоли обобщил знания о математических действиях и науке математике в целом. Но помимо этого рассказал о принципах ведения учета, применении журналов-ордеров и регистров, методе двойной бухгалтерии, описал сведение дебета с кредитом и другие термины, примеры и операции. Благодаря этим трудам Луку Пачиоли назвали отцом бухгалтерии.

Фра Лука Бартоломео де Пачоли - отец современной бухгалтерии wikipedia.org

Именно поэтому 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии. Этот праздник был учрежден ООН по рекомендации ЮНЕСКО. Впервые он был проведен в 1972 году и назывался тогда День бухгалтерской карьеры, а с 1976 года праздник приобрел современное название - Международный день бухгалтерии.

Примечательно, что в нашей стране установлен свой профессиональный праздник - День бухгалтера Украины, который ежегодно отмечается 16 июля.

День бухгалтера 2020: История и поздравления pinterest.com

Поздравления с Днем бухгалтера 2020

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Цифры выстроились в ряд.

Всем бухгалтерам: “Виват!“,

Только прибыльных балансов,

Премий, собственных финансов,

Всяких благ, в делах удачи.

Только так, а не иначе.

***

В каждой развитой стране

На планете на Земле

Отмечают ежегодно

День бухгалтера почетный,

Мы надуем шарики,

И зажжем фонарики,

И бухгалтеров поздравим,

Всем приятные подарим

Сувениры и призы,

Всем здоровья пожелаем,

Угостим тортом и чаем!

***

Дебет с кредитом сводить,

Все прогнозы обсудить,

Накладные перебрать

И зарплату обсчитать -

Всё вот это по зубам

Доблестным бухгалтерам.

Хочется вам пожелать

Нестыковок избежать,

Все проверки пережить

И всегда с деньгами быть.

В общем, с праздником, друзья.

Нам без вас никак нельзя.

***

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Бухгалтеров мы ценим и желаем

Почаще от работы отдыхать,

Сотрудникам зарплату начисляя,

И о себе порой не забывать.

Любви, здоровья, радости, успехов,

Согласия и четкости ума,

Веселья, шуток, розыгрышей, смеха

Сегодня праздник ваш, бухгалтера!

***

Вас финансовой богиней

Называют с давних пор.

Вы доходов берегиня

И расходов контролер.

Ни копейки мимо кассы!

Ясен ум, характер крут,

И финансы вам романсы

Никогда не запоют!

***

Баланс, отчеты, накладные,

Приказы, сводки, отпускные...

Вот только часть работы Вашей,

Без Вас, увы, не сварим каши.

Про дебет, кредит и налоги

Все знаете - в подсчетах строги.

Вас от души мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем,

Любви, удачи, позитива,

И прибыли для коллектива.

***

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Вы самые ценные люди,

Балансы для вас - ерунда!

И мы никогда не забудем

Итоги большого труда!

Желаем вам точных расчетов,

Чтоб формулу счастья найти,

Простой и не пыльной работы

И деньги лопатой грести!

Ранее мы рассказывали, что нельзя хранить в кошельке.

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