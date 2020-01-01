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День бухгалтера 2020: История и поздравления

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Почему в году целых два праздника, и как поздравить специалистов?
День бухгалтера 2020: История и поздравления
День бухгалтера 2020: История и поздравления
pinterest.com

День бухгалтерии - это профессиональный праздник специалистов одной из самых точных профессий, который ежегодно отмечается 16 июля в Украине и 10 ноября во всем мире. Поздравьте своих знакомых бухгалтеров с профессиональным праздником вместе с Ivona.

Международный день бухгалтерии: История праздника

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Дата празднования Дня бухгалтера выбрана неслучайно. В этот день в далеком 1494 году итальянский математик и основоположник современной бухгалтерии Фра Лука Бартоломео де Пачоли опубликовал книгу под названием “Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций“.

В ней Пачиоли обобщил знания о математических действиях и науке математике в целом. Но помимо этого рассказал о принципах ведения учета, применении журналов-ордеров и регистров, методе двойной бухгалтерии, описал сведение дебета с кредитом и другие термины, примеры и операции. Благодаря этим трудам Луку Пачиоли назвали отцом бухгалтерии.

Фра Лука Бартоломео де Пачоли - отец современной бухгалтерии
Фра Лука Бартоломео де Пачоли - отец современной бухгалтерии
wikipedia.org

Именно поэтому 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии. Этот праздник был учрежден ООН по рекомендации ЮНЕСКО. Впервые он был проведен в 1972 году и назывался тогда День бухгалтерской карьеры, а с 1976 года праздник приобрел современное название - Международный день бухгалтерии.

Примечательно, что в нашей стране установлен свой профессиональный праздник - День бухгалтера Украины, который ежегодно отмечается 16 июля.

День бухгалтера 2020: История и поздравления
День бухгалтера 2020: История и поздравления
pinterest.com

Поздравления с Днем бухгалтера 2020

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Цифры выстроились в ряд.
Всем бухгалтерам: “Виват!“,
Только прибыльных балансов,
Премий, собственных финансов,
Всяких благ, в делах удачи.
Только так, а не иначе.

***

В каждой развитой стране
На планете на Земле
Отмечают ежегодно
День бухгалтера почетный,
Мы надуем шарики,
И зажжем фонарики,
И бухгалтеров поздравим,
Всем приятные подарим
Сувениры и призы,
Всем здоровья пожелаем,
Угостим тортом и чаем!

***

Дебет с кредитом сводить,
Все прогнозы обсудить,
Накладные перебрать
И зарплату обсчитать -
Всё вот это по зубам
Доблестным бухгалтерам.
Хочется вам пожелать
Нестыковок избежать,
Все проверки пережить
И всегда с деньгами быть.
В общем, с праздником, друзья.
Нам без вас никак нельзя.

***

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Бухгалтеров мы ценим и желаем
Почаще от работы отдыхать,
Сотрудникам зарплату начисляя,
И о себе порой не забывать.

Любви, здоровья, радости, успехов,
Согласия и четкости ума,
Веселья, шуток, розыгрышей, смеха
Сегодня праздник ваш, бухгалтера!

***

Вас финансовой богиней
Называют с давних пор.
Вы доходов берегиня
И расходов контролер.
Ни копейки мимо кассы!
Ясен ум, характер крут,
И финансы вам романсы
Никогда не запоют!

***

Баланс, отчеты, накладные,
Приказы, сводки, отпускные...
Вот только часть работы Вашей,
Без Вас, увы, не сварим каши.
Про дебет, кредит и налоги
Все знаете - в подсчетах строги.
Вас от души мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи, позитива,
И прибыли для коллектива.

***

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Вы самые ценные люди,
Балансы для вас - ерунда!
И мы никогда не забудем
Итоги большого труда!

Желаем вам точных расчетов,
Чтоб формулу счастья найти,
Простой и не пыльной работы
И деньги лопатой грести!

Ранее мы рассказывали, что нельзя хранить в кошельке.

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Источник: IVONA bigmir)net

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