День труда: Поздравления с 1 мая

Веселые и прикольные поздравления с 1 мая поднимут твоим близким и друзьям настроение.

Не забудь поздравить друзей с праздником. Наши поздравления с 1 мая тебе в этом помогут.



День Труда — весенний праздник!

Развлекается народ,

Отдыхает и гуляет,

Веселится и поет!

***

Я хочу тебя поздравить

С 1 мая, мой дружок!

Принимай сегодня светлый

И веселый поздравок!

***

Сегодня позволено много —

И даже на труд не пойти.

Для счастья ведь нужно не много:

Друзья! Ну и повод какой-то найти.

***

Поздравляю вас с весенним

Майским праздником страны!

Пусть над вами в небе синем

Светит солнышко весны!

***

Ты лети, лети, давай,

Мой весенний поздравок!

Будет лозунг «Мир! Труд! Май!»

Развеваться в ветерок!

***

Кто на площадь — строй держать,

Кто картошечку сажать,

Кто в лесок на шашлычки —

Первомайские деньки!

***

Поздравок в честь дня труда

Принимают города.

Май бушует и цветет,

Мир и труд страной идет!

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***

Уважаемый работник, поздравляем с важным днем!

Кто б ты ни был — столяр, плотник, секретарша, агроном,

Иль фотограф, иль механик, или доктор иль модель,

Посмотри на календарь твой — коль закончился апрель,

Значит, май зовет на травку весь трудящийся народ,

Чтобы мы могли на лавке вместе скушать бутерброд.

***

Сегодня день весенний,

Сегодня Первомай.

Давай на демонстрацию

Скорее подгребай!

***

Возьмем шары и флаги

И все с одной ноги

Мы дружными колоннами

Пойдем на шашлыки!

Не забудь поздравить знакомых с 1 мая depositphotos

***Праздник весны и трудаОбщим народом отметим,За трудовой мы всегдаДолгий рабочий день.Разве позволим себе,А, может, позволим другим,Вальяжно лежать на траве,Оставив дела в стороне?Конечно, мы любим трудиться,Работать — что влаги напиться,Устали — на отдых, и снова трудиться!***Праздник весны! Праздник труда!Отметим мы так, как хотелось всегда!Зацветших деревьев кружит аромат,Даря настроенье всем встречным подряд.Работа сегодня пускай подождет,А дождик, чуть брызнув, скорее уйдет.В небес синеве, разливаясь, лучи,От счастья весны дарят людям ключи.Кружит пусть голову веселый смех!Радостного смеха, шумных вам потех!Удачи всем, пусть ждет всех нас успех!***Пусть праздник как-то подзабыли...Остался только День трудаЗато все помнят, как ходилиДа стяги все... туда-сюда...Решали мы про транспарантыА нынче кто их понесет?В петличках ленточки и бантыОт них избавились и все...Куда же праздники уходят?... уходят видно на покой...Разумно все, но помним вроде —У нас ведь праздник был такой!