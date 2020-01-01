День труда: Поздравления с 1 мая
Не забудь поздравить друзей с праздником. Наши поздравления с 1 мая тебе в этом помогут.
День Труда — весенний праздник!
Развлекается народ,
Отдыхает и гуляет,
Веселится и поет!
***
Я хочу тебя поздравить
С 1 мая, мой дружок!
Принимай сегодня светлый
И веселый поздравок!
***
Сегодня позволено много —
И даже на труд не пойти.
Для счастья ведь нужно не много:
Друзья! Ну и повод какой-то найти.
***
Поздравляю вас с весенним
Майским праздником страны!
Пусть над вами в небе синем
Светит солнышко весны!
***
Ты лети, лети, давай,
Мой весенний поздравок!
Будет лозунг «Мир! Труд! Май!»
Развеваться в ветерок!
***
Кто на площадь — строй держать,
Кто картошечку сажать,
Кто в лесок на шашлычки —
Первомайские деньки!
***
Поздравок в честь дня труда
Принимают города.
Май бушует и цветет,
Мир и труд страной идет!
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***
Уважаемый работник, поздравляем с важным днем!
Кто б ты ни был — столяр, плотник, секретарша, агроном,
Иль фотограф, иль механик, или доктор иль модель,
Посмотри на календарь твой — коль закончился апрель,
Значит, май зовет на травку весь трудящийся народ,
Чтобы мы могли на лавке вместе скушать бутерброд.
***
Сегодня день весенний,
Сегодня Первомай.
Давай на демонстрацию
Скорее подгребай!
***
Возьмем шары и флаги
И все с одной ноги
Мы дружными колоннами
Пойдем на шашлыки!
***
Праздник весны и труда
Общим народом отметим,
За трудовой мы всегда
Долгий рабочий день.
Разве позволим себе,
А, может, позволим другим,
Вальяжно лежать на траве,
Оставив дела в стороне?
Конечно, мы любим трудиться,
Работать — что влаги напиться,
Устали — на отдых, и снова трудиться!
***
Праздник весны! Праздник труда!
Отметим мы так, как хотелось всегда!
Зацветших деревьев кружит аромат,
Даря настроенье всем встречным подряд.
Работа сегодня пускай подождет,
А дождик, чуть брызнув, скорее уйдет.
В небес синеве, разливаясь, лучи,
От счастья весны дарят людям ключи.
Кружит пусть голову веселый смех!
Радостного смеха, шумных вам потех!
Удачи всем, пусть ждет всех нас успех!
***
Пусть праздник как-то подзабыли...
Остался только День труда
Зато все помнят, как ходили
Да стяги все... туда-сюда...
Решали мы про транспаранты
А нынче кто их понесет?
В петличках ленточки и банты
От них избавились и все...
Куда же праздники уходят?
... уходят видно на покой...
Разумно все, но помним вроде —
У нас ведь праздник был такой!
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