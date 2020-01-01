Поздравления с 1 апреля
Вот и наступил самый смешной праздник года - День смеха. Чтобы вы могли поздравить своих близких, не выходя из дома и соблюдая карантин.
С 1 апреля, с весенним деньком!
Улыбок, задора и счастья!
Отбросьте сомненья вы на потом,
Забудьте про снег и ненастье.
Былые обиды сгинут совсем –
Шалите родным на потеху!
Дарите тепло и радости всем
В честь праздника шуток и смеха!
Автор: Елена Тихонова
Первое апреля – вот так праздник смеха,
Чувство юмора сегодня вовсе не помеха.
Если вас не разыграли, разыграйте сами,
В этот день смеяться можно целыми часами.
Подложить свинью кому-то и испачкать спину,
Для обмана не придется и искать причину.
Пошутите над соседом, разыграйте шефа,
Чтоб улыбкой озарились лица в этот день Смеха!
Автор: Юлия Струк
Первоапрельское меню
Богато на соблазны,
Но ты свой нюх не потеряй,
Бери кошерные приколы –
Друзей скорее поздравляй!
Употреби салат из шуток,
Фуа-гру, кулебяку (ведь не слабо?),
От остроты газетных «уток»
Пусть улыбнется даже ромовая баба!
Автор: Виктория Цуканова
Весна пришла, журчит капель,
Природа расцветает.
Пришел на землю вновь апрель,
День смеха наступает.
С Днем смеха, с праздником тебя.
Желаю шуток классных.
Веселья, смеха, и друзей
Надежных и прекрасных!
Автор: Татьяна Беляева
Признаться, давно я привычен
Давать разминаться уму;
Но помню прекрасно приличья,
И очень хочу потому
Достойно, красиво, умело, –
Себе чтобы не навредить, –
Поздравить Вас с Первым апреля
И как-то незло пошутить!
Автор: Алексей Резников
День Смеха наступил,
Улыбки всем сулил
И шутки, развлеченье,
Всеобщее веселье.
С Первым апреля вас поздравляю,
Удачных шуток вам желаю.
Чтоб этот день вы целый год не забывали,
С улыбкой, смехом его вспоминали.
Автор: Тетяна Жмурко
Дан апрельский этот день,
Скуки чтоб развеять тень,
Настроение поднять,
И совсем не унывать!
Всюду штуки, хохот, смех,
Будь и ты счастливей всех,
Поздравляй и подшути,
Разыграй друзей в пути.
Автор: Наталья Сухомлин
Не бойся оказаться в дураках,
Пускай смеются над тобою люди.
Отбросив скромность ложную и страх,
Предайся детству! Знай, сегодня не осудят!
Шагает по земле День дурака,
Задором юным сердце наполняет.
Шути, разыгрывай друзей, пока
Душа твоя смеется и играет!
Автор: Ольга Аманатова
Ранее мы публиковали смешные розыгрыши.
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