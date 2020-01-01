Поздравления на 1 апреля: прикольные открытки и забавные стишки.

Поздравления с 1 апреля Pinterest.com

Вот и наступил самый смешной праздник года - День смеха. Чтобы вы могли поздравить своих близких, не выходя из дома и соблюдая карантин.С 1 апреля, с весенним деньком!Улыбок, задора и счастья!Отбросьте сомненья вы на потом,Забудьте про снег и ненастье.

Былые обиды сгинут совсем –

Шалите родным на потеху!

Дарите тепло и радости всем

В честь праздника шуток и смеха!

Автор: Елена Тихонова

Первое апреля – вот так праздник смеха,

Чувство юмора сегодня вовсе не помеха.

Если вас не разыграли, разыграйте сами,

В этот день смеяться можно целыми часами.

Подложить свинью кому-то и испачкать спину,

Для обмана не придется и искать причину.

Пошутите над соседом, разыграйте шефа,

Чтоб улыбкой озарились лица в этот день Смеха!

Автор: Юлия Струк

Поздравления с 1 апреля Pinterest.com

Первоапрельское меню

Богато на соблазны,

Но ты свой нюх не потеряй,

Бери кошерные приколы –

Друзей скорее поздравляй!

Употреби салат из шуток,

Фуа-гру, кулебяку (ведь не слабо?),

От остроты газетных «уток»

Пусть улыбнется даже ромовая баба!

Автор: Виктория Цуканова



Поздравления с 1 апреля Pinterest.com

Весна пришла, журчит капель,

Природа расцветает.

Пришел на землю вновь апрель,

День смеха наступает.

С Днем смеха, с праздником тебя.

Желаю шуток классных.

Веселья, смеха, и друзей

Надежных и прекрасных!

Автор: Татьяна Беляева

Поздравления с 1 апреля Pinterest.com

Автор: Алексей Резников



Поздравления с 1 апреля Pinterest.com

Признаться, давно я привыченДавать разминаться уму;Но помню прекрасно приличья,И очень хочу потомуДостойно, красиво, умело, –Себе чтобы не навредить, –Поздравить Вас с Первым апреляИ как-то незло пошутить!

День Смеха наступил,

Улыбки всем сулил

И шутки, развлеченье,

Всеобщее веселье.

С Первым апреля вас поздравляю,

Удачных шуток вам желаю.

Чтоб этот день вы целый год не забывали,

С улыбкой, смехом его вспоминали.

Автор: Тетяна Жмурко

Поздравления с 1 апреля Pinterest.com

Поздравления с 1 апреля Pinterest.com

Дан апрельский этот день,Скуки чтоб развеять тень,Настроение поднять,И совсем не унывать!Всюду штуки, хохот, смех,Будь и ты счастливей всех,Поздравляй и подшути,Разыграй друзей в пути.Автор: Наталья Сухомлин

Не бойся оказаться в дураках,

Пускай смеются над тобою люди.

Отбросив скромность ложную и страх,

Предайся детству! Знай, сегодня не осудят!

Шагает по земле День дурака,

Задором юным сердце наполняет.

Шути, разыгрывай друзей, пока

Душа твоя смеется и играет!

Автор: Ольга Аманатова

Ранее мы публиковали смешные розыгрыши.