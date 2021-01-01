Таро-прогноз на 27, 28 и 29 августа 2021 года
Карта дня 27 августа: 9 мечей
Вас могут одолевать страхи и сомнения, но в этот день они больше надуманы, чем реальны. Потому старайтесь делать два шага назад от навязчивой ситуации, абстрагироваться и не падать в уныние. Этот день хорош для внутренней работы, для определения своих истинных потребностей.
Предупреждение 27 августа: 3 мечей
Уныние – зло. Не отчаивайтесь и ищите светлую сторону в любой ситуации. Солнце встает после каждой ночи, а ночь нам дана для размышлений.
Карта дня 28 августа: Отшельник
Удачный день для погружения в себя и определения своего места в этом мире. Найдите возможность ненадолго отойти от дел и посвятить время себе, определить ориентиры и похвалить себя за оконченную работу.
Предупреждение 28 августа: 8 посохов
Избегайте поспешного принятия решений, так как они впоследствии могут завести в тупик иит затруднить продвижение к цели.
Карта дня 29 августа: Дьявол
День больших соблазнов, страсти и спешки. Все закрутится очень быстро, и порою, будет казаться, что события происходят все без вашего участия, а скорее инстинктивно. Важно четко отдавать себе отчет в происходящем и не пускать на самотек.
Предупреждение 29 августа: Маг
Вы и только вы ответственные за все, что происходит в вашей жизни. Это та цена, которую люди платят за движение и результат. Если помнить об этом, то ничто не будет страшно.
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