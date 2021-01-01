Что интересного ждет вас в ближайшие дни - расскажут карты таро и наша предсказательница - Мора Морте.

Карта дня 27 августа: 9 мечей

Вас могут одолевать страхи и сомнения, но в этот день они больше надуманы, чем реальны. Потому старайтесь делать два шага назад от навязчивой ситуации, абстрагироваться и не падать в уныние. Этот день хорош для внутренней работы, для определения своих истинных потребностей.

Предупреждение 27 августа: 3 мечей

Уныние – зло. Не отчаивайтесь и ищите светлую сторону в любой ситуации. Солнце встает после каждой ночи, а ночь нам дана для размышлений.

Карта дня 28 августа: Отшельник

Удачный день для погружения в себя и определения своего места в этом мире. Найдите возможность ненадолго отойти от дел и посвятить время себе, определить ориентиры и похвалить себя за оконченную работу.

Таро-прогноз на 27, 28 и 29 августа 2021 года Pixabay

Предупреждение 28 августа: 8 посохов

Избегайте поспешного принятия решений, так как они впоследствии могут завести в тупик иит затруднить продвижение к цели.

Карта дня 29 августа: Дьявол

День больших соблазнов, страсти и спешки. Все закрутится очень быстро, и порою, будет казаться, что события происходят все без вашего участия, а скорее инстинктивно. Важно четко отдавать себе отчет в происходящем и не пускать на самотек.

Предупреждение 29 августа: Маг

Вы и только вы ответственные за все, что происходит в вашей жизни. Это та цена, которую люди платят за движение и результат. Если помнить об этом, то ничто не будет страшно.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.