Открываем театральный сезон в сентябре с «Черным квадратом».

Сентябрь уже близко, а с ним надвигается и осенняя хандра. Театр-студия импровизации «Черный Квадрат» и концерт-холл Caribbean Club ни в коем случае не позволят вам скучать – они готовят насыщенную театральную программу. Еженедельно заряжаться положительными впечатлениями киевлян приглашают на комедийные спектакли о сексе, любви и дружбе.

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Спектакли «Черного квадрата» – это отличный вариант отдыха для тех, кто любит сочетать театр со вкусным ужином за бокалом любимого напитка. Насладиться утонченной актерской игрой и отборным юмором в сентябре гости смогут на таких спектаклях: 1 сентября – «Ищу мужа на каждый день», 8 сентября – «Предварительные ласки», 11 сентября – «Секс на пляже – не только коктейль», 15 сентября – «Тестостерон или Пир Духа», 22 сентября – «Сексом дружбу не испортишь» и 29 сентября – «Офис. Зажги в себе желание».

Что посмотреть в сентябре: комедийные спектакли о любви, сексе и дружбе пресс-служба

1 сентября: «Ищу мужа на каждый день»

Лирическая комедия о любви. Подходит для людей, которые любят романтику на границе со сказкой и happy endы. Без пошлости, но с эротическими моментами, без огромного философского смысла, однако темы спектакля близки каждому из нас. Любовь бывает разная и у каждого она своя и проявляется по-своему. Она живет в нас. Ради нее люди готовы совершать безумные и нереальные вещи. И как мало нужно времени, чтобы понять и почувствовать «что такое любовь и с чем ее едят?!». Сюжет спектакля не так прост, как может показаться, и в этом его фишка.

8 сентября: «Предварительные ласки»

Остро-сексуальная комедия с лирическим уклоном. Любовь, растянутая во времени и секс, найденный спустя годы. Истории о том, как хотелось, но не сложилось, или сложилось, но не так. Что и как - актеры расскажут очень подробно. Откровенные темы, искренние разговоры. Кокетство и флирт, печаль и смех, любовь и ненависть. Минимум пошлости, ноль порнографии и максимум откровенности ждут гостей вечера. Постановка для взрослых людей - не по паспорту, а по состоянию души.

11 сентября: «Секс на пляже - не только коктейль»

Легкий, смешной и добрый спектакль. «Тихий, едва слышный шум прибоя, легкий морской ветерок придает ощущение свежести, белозубый мулат подносит «Мохито»... Мягкий шезлонг, ощущение легкости, сонные мечты и просыпаться не хочется, хочется петь от осознания счастья», - так представляли себе отдых у моря герои спектакля, а получилось ... А получилось, конечно же, намного интереснее. Еще не придумали чем заняться в отпуске? На этом спектакле вам дадут несколько советов. Приходите!

Что посмотреть в сентябре: комедийные спектакли о любви, сексе и дружбе пресс-служба

15 сентября: «Тестостерон или Пир Духа»

Это уникальный спектакль не похожий на другие спектакли «Черного квадрата». На него стоит приводить друзей-иностранцев, потому что он будет понятен даже без перевода. В нем есть и полностью немые этюды, и танцы, и веселые монологи, и массовые сцены. Это сплошная экспрессия, безжалостно обнаженные эмоции, фонтан позитива и самоубийственной иронии. После просмотра спектакля возникает сильное сожаление по поводу того, что все так быстро закончилось.

22 сентября: «Сексом дружбу не испортишь»

Бывает так: лежишь с человеком в постели и думаешь, что у вас любовь, а оказывается - дружба. А бывает так: живешь с человеком в одном подъезде десятки лет и у вас могло бы быть, но не было. Заходишь к нему по-соседски, и у вас случается! Как это? Почему только сейчас? Зачем это надо? И что с этим делать? Спектакль дает ответы на все эти вопросы и, конечно, задает новые.

29 сентября: «Офис. Зажги в себе желание»

Этот спектакль можно было бы назвать «Хроники одного офиса». История про «белые воротнички», которым надоело ничего не делать, и они решили плюнуть в вечность. В спектакле есть все: фирменный юмор, философия, романтика, Бэтмен, интриги, полиция, спешащие на помощь Чип и Дейл, любовь, секс, Гоги и поэзия. Но - тсссс, об этом вы узнаете только придя на спектакль.

По художественному замыслу автора спектакли исполняются на русском языке.

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