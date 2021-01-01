В последний раз джекпот лотереи Powerball был выигран в июне 2021. За прошедшее с тех пор время призовой фонд вырос до невероятной отметки в $322 млн, или 8,4 миллиарда гривен!

Джекпот Powerball достиг отметки в $322 миллиона, и он может стать вашим уже в эту субботу! Пресс-служба

Powerball издавна разыгрывает потрясающие призы, но всемирную известность лотерея снискала в начале 2016, когда на кону оказался воистину чудовищный джекпот, превысивший полтора миллиарда долларов. Этот приз вызвал невероятный ажиотаж по всему миру, который только рос с каждым переходом приза, пока наконец, 16 января, 3 игрокам не удалось сорвать приз в $1,586 миллиарда.

Но как такое могло случиться, возможно спросите вы, ведь Powerball – это американская лотерея, билеты на которую продаются только на территории США… Неужели огромное количество народа приехало в США только для того, чтобы купить билет? Вовсе нет. Абсолютное большинство иностранцев купили свои билеты онлайн, воспользовались услугами таких сервисов, как TheLotter.

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 322 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 28 августа. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $322 миллионов,” – добавляет представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг $322 млн.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Что происходит, когда нерезидент США выигрывает в Powerball?

Если вам повезет, и вы выиграете один из второстепенных призов лотереи, он автоматически будет переведен на ваш баланс на сайте, как только лотерейный оператор переведет деньги. Чтобы получить джекпот или другой особо крупный приз, вам придется лично приехать в США, где представитель сервиса theLotter встретится с вами и передаст вам ваш физический билет.

Случалось ли такое? Неоднократно. Хотя ни одному игроку сервиса ещё не посчастливилось сорвать джекпот Powerball, его клиенты не раз выигрывали второй приз, а также джекпоты других американских лотерей, включая $30 млн в Лото Флориды и $6,4 млн в Орегон-Мегабакс.

Джекпот Powerball достиг отметки в $322 миллиона, и он может стать вашим уже в эту субботу! пресс-служба

theLotter – это не только Powerball. На сайте вы найдете более 45 лотерей, включая Mega Millions, которые разыгрывают завтра – $288 млн – и ведущие европейские лотереи, с призами в десятки и сотни миллионов евро. Зайдите на сайт сервиса сегодня и обеспечьте свое участие в крупнейших тиражах мира. Мы надеемся, что вам повезет!

Джекпот Powerball досяг позначки в $ 322 мільйона, і він може стати вашим вже в цю суботу!

В останній раз джекпот лотереї Powerball був виграний в червні 2021. За минулий з тих пір час призовий фонд виріс до неймовірної позначки в $ 322 млн, або 8,4 мільярда гривень!

Powerball здавна розігрує приголомшливі призи, але всесвітню популярність лотерея здобула в початку 2016, коли на кону виявився воістину вражаючий джекпот, який перевищив півтора мільярда доларів. Цей приз викликав неймовірний ажіотаж по всьому світу, який тільки зростав з кожним переходом призу, поки нарешті, 16 січня, 3 гравцям не вдалося зірвати приз в $ 1,586 мільярда.

Але як таке могло статися, можливо запитаєте ви, адже Powerball - це американська лотерея, білети на яку продаються тільки на території США ... Невже величезна кількість народу приїхало в США тільки для того, щоб купити білет? Зовсім ні. Абсолютна більшість іноземців купили свої білети онлайн, скористалися послугами таких сервісів, як TheLotter.

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 322 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 28 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net

“Припускаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 322 мільйона,“ - додає представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.

Джекпот Powerball досяг $ 322 млн.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!

Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює

“Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях,“ - пояснює Коореманс. “Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами.“

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

“Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені,“ - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Що відбувається, коли нерезидент США виграє в Powerball?

Якщо вам пощастить, і ви виграєте один з другорядних призів лотереї, він автоматично буде переведений на ваш баланс на сайті, як тільки лотерейний оператор переведе гроші. Щоб отримати джекпот або інший особливо великий приз, вам доведеться особисто приїхати в США, де представник сервісу theLotter зустрінеться з вами і передасть вам ваш фізичний білет.

Чи траплялося таке? Неодноразово. Хоча жодному гравцю сервісу ще не пощастило зірвати джекпот Powerball, його клієнти не раз вигравали другий приз, а також джекпоти інших американських лотерей, включаючи $ 30 млн в Лото Флориди і $ 6,4 млн в Орегон-Мегабакс.

theLotter - це не тільки Powerball. На сайті ви знайдете більше 45 лотерей, включаючи Mega Millions, які розігрують завтра - $ 288 млн - і провідні європейські лотереї, з призами в десятки і сотні мільйонів євро. Зайдіть на сайт сервісу сьогодні і забезпечте свою участь в найбільших тиражах світу. Ми сподіваємося, що вам пощастить!

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