«Король Ібіци» Solomun уперше виступить у київському Osocor Residence

Diynamic Music, Lana Del Rey, Interpol, Foals, Depeche Mode, Leonard Cohen Jamiroquai, Solomun+1 Solomun+Live, , , . 11 Solomun , Osocor Residence.

Resident Advisor . , , , , , , 䳿 .

Solomun , . ϳ Solomun . , ! — , .

2011 Resident Advisor Around (Noir & Haze) « », 2012- «ij » Mixmag « » DJ Awards Ibiza. , Solomun, , , Diynamic Music . , ? ³: .

Solomun Osocor Residence -

2009 Dance Baby. 12 , , 2021- — - , - - -. Solomun Zoot Woman, Planningtorock Isolation Berlin, … .

Nobody Is Not Loved — . ³ , :

«ʳ . Nobody Is Not Loved. ֳ . , . : « , ». , , . , , : !».



³ ˳ , - — , Solomun. ³ . 11 Osocor Residence « » : , . — .

