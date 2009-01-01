Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Король Ібіци» Solomun уперше виступить у київському Osocor Residence

Комментариев: 0
Великий бос лейблу Diynamic Music, автор реміксів на Lana Del Rey, Interpol, Foals, Depeche Mode, Leonard Cohen і Jamiroquai, організатор славнозвісних вечірок Solomun+1 і Solomun+Live, радіоведучий, промоутер та справжній художник, який називає музику божественним даром. 11 вересня Solomun приїде до Києва, аби влаштувати легендарну вечірку в Osocor Residence.
Solomun уперше виступить у київському Osocor Residence
Solomun уперше виступить у київському Osocor Residence
Прес-служба

Resident Advisor нарекли його однією з найвпливовіших постатей у світовій електроніці. Адже саме він змінив музику, під яку ми танцюємо сьогодні, поєднавши емоції, глибину, текстури, шари звуків, мелодії та ритми.

Магія Solomun перетворює стадіони й фестивалі на камерні танцювальні локації, де він ніби грає для кожного зі слухачів особисто. Під час сетів Solomun миттєво змінює сприйняття часу та простору й немов виокремлює слухача від зовнішнього світу. До біса все, що відбувається навколо! Єдиний справжній сенс — у музиці, яку він грає.

2011 року Resident Advisor охрестили його варіацію Around (Noir & Haze) «Реміксом року», а 2012-го він став «Діджеєм року» за версією британського Mixmag і отримав премію «Продюсер року» на DJ Awards Ibiza. За те, щоби провести вечірку Solomun, боролися топові клуби Ібіци, його гонорари досягали космічних масштабів, а його славнозвісний лейбл Diynamic Music відкривав світові все нових і нових зірок. А що ж сьогодні, спитаєте ви? Відповідаємо: нічого не змінилося. 

Solomun уперше виступить у київському Osocor Residence
Solomun уперше виступить у київському Osocor Residence
Прес-служба

2009 року він видав студійник Dance Baby. І тільки 12 років по тому, зараз, у 2021-му повертається із продовженням — по-справжньому зірковою платівкою, де сплітає воєдино всі близькі йому жанри від пост-панку до інді-електроніки й синті-попу. До її запису Solomun залучив не тільки друзів Zoot Woman, Planningtorock та Isolation Berlin, а й… голлівудську мегазірку Джеймі Фокса.

Альбом Nobody Is Not Loved — новий щабель на творчому шляху цього титана від музики. Він назвав довгоочікувану платівку на честь графіті, побаченого мигцем у Лондоні:

«Кілька років тому я був у Лондоні на концерті й мав проїжджати глухими міськими нетрями. Там я й побачив графіті з написом Nobody Is Not Loved. Ці слова справили на мене сильне враження. Час минав, але вони все не відпускали мене. Через кілька тижнів я напівжартома сказав: «Якщо я зроблю ще один альбом, то це буде його назва». Набагато пізніше, під час створення альбому, ми почали думати про філософське підгрунтя вислову. Мені стало цікаво, хто б міг таке сказати, і тут мене осінило: тільки музика всіх людей любить однаково!».


Від Лівану до Мексики, від Нью-Йорка до Берліна — немає жодного куточка світу, який не зміг би підкорити своїми сетами Solomun. Він не боїться наповну занурювати слухачів у власну музичну подорож. 11 вересня в Osocor Residence «король Ібіци» зробить це в особливому форматі: на вас чекає глибокий гіпнотичний сет, де немає місця банальності. Лише музика — як божественний дар.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь