«Король Ібіци» Solomun уперше виступить у київському Osocor Residence

Великий бос лейблу Diynamic Music, автор реміксів на Lana Del Rey, Interpol, Foals, Depeche Mode, Leonard Cohen і Jamiroquai, організатор славнозвісних вечірок Solomun+1 і Solomun+Live, радіоведучий, промоутер та справжній художник, який називає музику божественним даром. 11 вересня Solomun приїде до Києва, аби влаштувати легендарну вечірку в Osocor Residence.

Resident Advisor нарекли його однією з найвпливовіших постатей у світовій електроніці. Адже саме він змінив музику, під яку ми танцюємо сьогодні, поєднавши емоції, глибину, текстури, шари звуків, мелодії та ритми.

Магія Solomun перетворює стадіони й фестивалі на камерні танцювальні локації, де він ніби грає для кожного зі слухачів особисто. Під час сетів Solomun миттєво змінює сприйняття часу та простору й немов виокремлює слухача від зовнішнього світу. До біса все, що відбувається навколо! Єдиний справжній сенс — у музиці, яку він грає.

2011 року Resident Advisor охрестили його варіацію Around (Noir & Haze) «Реміксом року», а 2012-го він став «Діджеєм року» за версією британського Mixmag і отримав премію «Продюсер року» на DJ Awards Ibiza. За те, щоби провести вечірку Solomun, боролися топові клуби Ібіци, його гонорари досягали космічних масштабів, а його славнозвісний лейбл Diynamic Music відкривав світові все нових і нових зірок. А що ж сьогодні, спитаєте ви? Відповідаємо: нічого не змінилося.

Solomun уперше виступить у київському Osocor Residence Прес-служба

2009 року він видав студійник Dance Baby. І тільки 12 років по тому, зараз, у 2021-му повертається із продовженням — по-справжньому зірковою платівкою, де сплітає воєдино всі близькі йому жанри від пост-панку до інді-електроніки й синті-попу. До її запису Solomun залучив не тільки друзів Zoot Woman, Planningtorock та Isolation Berlin, а й… голлівудську мегазірку Джеймі Фокса.

Альбом Nobody Is Not Loved — новий щабель на творчому шляху цього титана від музики. Він назвав довгоочікувану платівку на честь графіті, побаченого мигцем у Лондоні:

«Кілька років тому я був у Лондоні на концерті й мав проїжджати глухими міськими нетрями. Там я й побачив графіті з написом Nobody Is Not Loved. Ці слова справили на мене сильне враження. Час минав, але вони все не відпускали мене. Через кілька тижнів я напівжартома сказав: «Якщо я зроблю ще один альбом, то це буде його назва». Набагато пізніше, під час створення альбому, ми почали думати про філософське підгрунтя вислову. Мені стало цікаво, хто б міг таке сказати, і тут мене осінило: тільки музика всіх людей любить однаково!».



Від Лівану до Мексики, від Нью-Йорка до Берліна — немає жодного куточка світу, який не зміг би підкорити своїми сетами Solomun. Він не боїться наповну занурювати слухачів у власну музичну подорож. 11 вересня в Osocor Residence «король Ібіци» зробить це в особливому форматі: на вас чекає глибокий гіпнотичний сет, де немає місця банальності. Лише музика — як божественний дар.

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