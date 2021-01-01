Лінія простору: в Киеве откроется выставка Натальи Стрижко

На создание выставки художницу вдохновила китайская поэзия и каллиграфия.

В сентябре в Киеве откроется выставка Линия пространства» 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая украинской художницы Натальи Стрижко. Ознакомиться с работами художницы можно будет в Музейно-выставочном центре современного искусства музея Киева.

Наталья Стрижко (www.nataliiastryzhko.com) – украинская художница-живописец с профессиональным высшим образованием. Член Национального союза художников Украины, участница всеукраинских и международных художественных выставок и проектов.

На создание проекта украинскую художницу Наталью Стрижко, вдохновила китайская поэзия и каллиграфия.

«Знакомство с другой культурой – это всегда путешествие. Изучая культуру и искусство Китая, художник воспроизводит рефлексию своих переживаний, сочетая современную живопись с искусством китайской каллиграфии», - отмечает мастер.

Тема проекта обращается к поэтическим и философским образам искусства Китая, где благодаря выразительности линий происходит трансформация древних символов в современный художественный контекст. Линии иероглифов в понимании китайской каллиграфии создают контуры образов, выражающих эмоции автора и все это все аккумулируется в одном – 线条 «Xiàntiáo» (линия).

Проект анализирует и исследует как в современном искусстве каллиграфическая линия создает контур предмета и предметного мира в первоначальном понимании, а также включается в знаковую систему изображения, где зритель может представить логическую, оправданную траекторию движения от одного «зримого» мазка к другому, где движение продолжается без соприкосновения кисти к плоскости листа.

Что: выставка Натальи Стрижко «Лінія простору» 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая,

выставка Натальи Стрижко «Лінія простору» 线. 宽敞 Каллиграфия поэзии Китая, Когда: 3 сентября – 26 сентября,

3 сентября – 26 сентября, Где: МВЦ современного искусства Музея Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7.

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