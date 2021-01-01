Настоящий рок-н-ролл: «Бумбокс» зафиналили выступление прыжком в воду

Сотни счастливых фанатов, надрывный вокал, песни-монолиты, которые более 10 лет берут за живое, и рок-н-ролльный прыжок в бассейн — таким был первый концерт «Бумбокс» в Osocor Residence 19 августа.

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Вчера на большой сцене Osocor Residence гремел сольный концерт «Бумбокс» — первый после фестивальных сетов, которыми было богато лето группы. Выступлению музыкантов предшествовал сет от DJ Lutique и театрализованные номера. Актеры, встречавшие посетителей Оsocor Residence, погружали их в атмосферу варьете 20-х годов.

«Виступ тільки починається. Ми сьогодні вдома, не збавляйте темп», — обратился к людям Андрей Хлывнюк между первыми песнями. Собственно говоря, они и не собирались, а танцевали, ностальгировали, срывали голоса и наслаждались каждой мелодией, пытаясь сохранить эти мгновения в памяти подольше.

Во время концерта Андрей вплетал в свои песни музыкальные сюрпризы — вставки из хитов Nirvana и Eurythmics. А обожаемую фанатами «Вахтерам» начал с White Trash Beautiful Эрика Шроди (Everlast).

Несмотря на всю масштабность, сольник получился очень камерным и душевным. Можно искать причины в сет-листе, где хватало песен для фанатов «Бумбокса» любого периода: легендарная «Квіти в волоссі» соседствовала с композицией 2021 года «Жаль», а хит «Наодинці» — с совершенно новым фитом с Александром Чемеровым «Любила». Возможно, дело в людях, которые посетили концерт. «Сьогодні прийшли друзі, яких я не бачив роками», — говорил Хлывнюк. А может — в уютной локации. «Їдучи на концерт, ви шукали це місце, а тепер знаєте, що є такий крутий клуб із великою сценою», — комментировал со сцены артист. Но скорее — во всем вместе.

Послушать песни «Бумбокс» приехали звездные гости. Среди них можно было заметить Соню Плакидюк (давнюю подругу и поклонницу группы), Сергея Никитюка, Андрея Рыбака и Ганну Нелуп (группа GannaBaby).

Перед концертом Андрей Хлывнюк советовал прихватить с собой в Osocor Residence баночку для слез, но, как оказалось, лучше было бы купальник. Под занавес лайва, во время песни «Безодня» артист сошел со сцены, прошел сквозь толпу и прыгнул в бассейн. Стоит ли говорить, что к нему сразу бросились обниматься фанатки, а в воздух взлетели, чтобы это заснять, десятки смартфонов?

В будущем, конечно же, будет греметь еще не один концерт «Бумбокс». Но именно этот, самый теплый и самый первый в Osocor Residence, без сомнения, останется в памяти фанатов надолго.

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