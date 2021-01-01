Что интересного ждет вас в ближайшие дни - расскажут карты таро и наша личная предсказательница - Мора Морте.

Карта дня 20 августа: 8 чаш

В этот день вам стоит решить, что делать с прошлым. Пришло время оставить его позади и не тянуть в светлое будущее. Если перед вами в этот день откроются какие-то возможности – не упускайте их, избегайте ложной скромности. Вы имеете право заявить о себе.

Предупреждение 20 августа: 7 пентаклей

Постарайтесь никого не ранить в этот день ни словом, ни поступком. Результатов начатого накануне дела придется подождать, но терпение принесет вам успех и победу. Учитесь определять - полезным ли делом вы занимаетесь, или пустым. Во втором случае – умейте отказаться от начатого, не тратьте время на ерунду, а тратьте на себя и с умом.

Таро pinerest.com

Карта дня 21 августа: Солнце

День наполнен радостью, приятным взаимодействием, удачными стечениями обстоятельств, светом. Вас ожидает если не успех во всех сферах, то отличное настроение и интересные события. День хорошо проводить в детских энергиях и с детьми. Уделите себя время, займитесь чем-то приятным.

Предупреждение 21 августа: Туз пентаклей

Не упустите шанс, который в этот день свалится на вас с неба. Вы откроете волшебную дверь, за которой не просто чудеса, а качественно новая жизнь. Главное, не упустите эту дверь, как сделал герой рассказа Герберта Уэлса.

Таро pinerest.com

Карта дня 22 августа: Дурак

Что-то предстоит начать заново. Это может быть новый этап в жизни, обновление отношений, старт интересного проекта. В любом случае, вы начнете что-то с новыми силами и новым драйвом. Обновление, какой бы сферы не касалось, принесет вам удачные решения и возможность посмотреть на все под новым углом.

Предупреждение 22 августа: 2 посохов

Оставить неопределенность. Если вы качаетесь между «не знаю, что выбрать, все такое вкусное» - пора определяться, потому что от этого зависит дальнейший вектор движения. Пока вы в неопределенности – вы не движетесь, а висите в пустом пространстве.

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