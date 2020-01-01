В Одесі відбудеться конкурс краси Miss Beauty Summer 2021

Захід відбудеться в комплексі ITAKA на узбережжі моря.

26 серпня в м Одеса в комплексі ITAKA на узбережжі моря відбудеться національний щорічний конкурс краси Miss Beauty Summer 2021, який входить до групи національних конкурсів Miss Beauty 4 Seasons. Конкурс проходить 6-ий рік. У конкурсі візьмуть участь дівчата з різних регіонів у віці від 17 до 32 років. Конкурсанткам належить проявити себе в 5 виходах: в національних вбраннях, в літніх нарядах, купальниках, вечірніх сукнях та відповісти на цікаві питання від журі.

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Учасниць буде оцінювати зоряне журі і при цьому всі вони неодружені і завидні женихи: переможець Голос країни 2021 року - Сергій Лазановський; завидний холостяк України, фіналіст передачі Холостячка - Олексій Тригубенко; актор, багаторазовий Чемпіон світу з кікбоксингу та ММА, мужній та сильний - Горбенко Юрій; тревел блогер, телеведучий - Євген Малярчук; модель України, обличчя численних брендів і просто красень - Гарік Гаспарян, а так само інші.

Гостей порадують артисти українського шоу-бізнесу зі своєю концертною програмою:

Зірка вечора Сергій Лазановский, переможець Голос Країни 11 сезону

переможець Голос Країни 11 сезону Сміливий проект 2019 роки Любов Ніцца

STOYANOVA - українська співачка, автор текстів.

- українська співачка, автор текстів. співачка YATSUTA - нове обличчя української музики!

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Захід проходить за підтримки ЗМІ: національний телеканал UA Fashion TV, Fashion Star TV, міжнародний журнал MODNY DOM, журнал TOP Magazine, Таємниці Зірок, AUTOLady+, MERLAINE, STATUS, інформаційні портали 048.ua, Vtrendi.com.ua, TUT-UA. com, Ivona, медіа-портал міста Likeme.one, а також інші.

Квитки в касах клубу або на сайті itaka-club.com.ua

Dress code - Cocktail

Збір гостей о 19:00

Початок заходу о 20:00

Довідки за телефоном:

Клуб ITAKA 0482 349 188

Організатор (063) 874-72-92