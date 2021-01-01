Напряжение нарастает: 258 миллионов долларов ждут победителя

Представьте себе, какой будет ваша жизнь, если вам повезет выиграть $258 миллионов в эти выходные?

Немного везения, и эта мечта может стать реальностью – на кону лотереи Powerball $258 миллионов, тираж состоится в эту субботу, украинцы могут официально принимать участие в тиражах лотереи США онлайн, на сайте theLotter.net.

Победитель самого крупного в мире лотерейного джекпота должен будет выплатить налоги в Соединенных Штатах, но сумма приза настолько велика, что даже после вычета налоговых выплат непосредственный остаток потрясает воображение. Вот почему тысячи украинцев пользуются услугами сертифицированного сервиса по продаже официальных лотерейных билетов онлайн – потому, что тот, кому посчастливится сорвать 258 миллионов долларов в тираже в эту субботу через TheLotter.net, получит на руки 131 миллион долларов, после вычета законных налогов. Эти 131 миллион уже гарантированно ваши, вы можете потратить их как угодно!

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 258 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 14 августа. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

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“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $258 миллионов,” – добавляет представитель пресс-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerball достиг $258 млн.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление.

Напруга наростає: 258 мільйонів доларів чекають переможця, у вас є час до суботи

Уявіть собі, яким буде ваше життя, якщо вам пощастить виграти $ 258 мільйонів в ці вихідні?

Трохи везіння, і ця мрія може стати реальністю - на кону лотереї Powerball $ 258 мільйонів, тираж відбудеться в цю суботу, українці можуть офіційно брати участь в тиражах лотереї США онлайн, на сайті theLotter.net.

Переможець найбільшого в світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву. Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн - тому, що той, кому пощастить зірвати 258 мільйонів доларів в тиражі в цю суботу через TheLotter.net, Отримає на руки 131 млн доларів, після вирахування законних податків. Ці 131 млн вже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 258 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 14 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net



Адріан Коореманс, представник прес-служби сайту, пояснює: “Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.



“Припускаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 258 мільйонів,“ - додає представник прес-служби theLotter.net , Адріан Коореманс.



• Джекпот Powerball досяг $ 258 млн.

• Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!

• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!



Ось як це працює



“Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях,“ - пояснює Коореманс. “Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами.“



Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:



“Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені,“ - каже Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

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