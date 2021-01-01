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Персеиды: пик уже через полчаса

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Пик Персеид ожидается около 22:30 по Киеву, а поток составит 100-120 метеоров в час. А знаете, куда нужно смотреть, чтобы их увидеть? Сейчас расскажем!
Персеиды: пик уже через полчаса
Персеиды: пик уже через полчаса
pixabay

Радиант, а это точка из которой вылетают Персеиды, находится в созвездии Персея, но наблюдать луче всего в районе Андромеды. Знаете как найти Андромеду? Сначала найдите Кассиопею, которая выглядит, как растянутая буква W, и проведите от нижней точки V линию вниз, яркая звезда и будет Андромедой. 

Персеиды — один из лучших ежегодных метеорных потоков, который виден жителям Северного полушария. Этот метеорный поток порожден кометой 109P/Свифта-Туттля, которая обращается вокруг Солнца с периодом около 130-ти лет.

В 2021 году Международная Метеорная Организация прогнозирует наступление пика активности между 12 августа 22:30 по Киеву и 13 августа 01:00 по Киеву. 

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