Персеиды: пик уже через полчаса

Пик Персеид ожидается около 22:30 по Киеву, а поток составит 100-120 метеоров в час. А знаете, куда нужно смотреть, чтобы их увидеть? Сейчас расскажем!

Радиант, а это точка из которой вылетают Персеиды, находится в созвездии Персея, но наблюдать луче всего в районе Андромеды. Знаете как найти Андромеду? Сначала найдите Кассиопею, которая выглядит, как растянутая буква W, и проведите от нижней точки V линию вниз, яркая звезда и будет Андромедой.

Персеиды — один из лучших ежегодных метеорных потоков, который виден жителям Северного полушария. Этот метеорный поток порожден кометой 109P/Свифта-Туттля, которая обращается вокруг Солнца с периодом около 130-ти лет.

В 2021 году Международная Метеорная Организация прогнозирует наступление пика активности между 12 августа 22:30 по Киеву и 13 августа 01:00 по Киеву.

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