Стало известно, какая звезда едет на Comic Con Ukraine 2021

Звезда легендарного сериала Breaking Bad Джанкарло Эспозито едет на Comic Con Ukraine 2021.

Накануне Comic Con Ukraine 2021 лучше позвонить Солу. Почему? Потому что Джанкарло Эспозито, он же Густаво «Гус» Фринг, он же Мофф Гидеон (The Mandalorian), он же Антон Кастильо (Far Cry 6) прибудет на Арт-завод «Платформа» 4-5 сентября.

Шакал Табаки может сколько угодно кричать, что «Акела промахнулся!». Но такого нельзя сказать о самом Джанкарло, который озвучивал пушистого наставника и опекуна Маугли в киноленте «Книга джунглей». Актер неоднократно номинировался на «Эмми» и другие телевизионные и кинопремии.

Джанкарло Эспозито — именно тот человек, который подарил вселенной сериалов Breaking Bad и «Лучше звоните Солу» одного из самых харизматичных злодеев. Согласитесь, невозможно представить эпопею Хайзенберга и Пинкмана без антагониста Фринга. Так же немыслимо и то, что главный злодей Far Cry 6 появится на конвенции во всей своей «диктаторской» красоте, но это так. Более того — фанатов ждут фото- и автограф-сессия c актером.

Просмотрев пробы Эспозито на роль Фринга шоураннер Винс Гиллиган воскликнул: «О господи, я даже не знал, что мы можем получить себе этого мужика!». Теперь знаем, Винс, ведь Джанкарло Эспозито наведается и к нам, на Comic Con Ukraine 2021.

Встречайте на Comic Con Ukraine: четырехкратный номинант на «Эмми» Джанкарло Эспозито Comic Con Ukraine 2021

Кроме встречи с Густаво «Гусом» Фрингом из Breaking Bad, фанатов поп-культуры ждут 2 дня настоящих гиковских развлечений. Это и масштабное Cosplay- и Cover Dance-шоу, и крупнейшая в стране Аллея художников, и знакомство с моделью Леди Димитреску из видеоигры Resident Evil: Village Хеленой Манковской, и игровые турниры, и музыкальная сцена, где среди хедлайнеров — создатели саундтрека к «Ведьмак 3» Percival, автор чувственных каверов на KAZKA кореец Song Wonsub и коллаба Aghiazma с Super Sus, и огромный тематический маркет, и официальные стенды от компаний кинопроката и игровых разработчиков, и зона настольных игр, и множество впечатляющих фото-локаций. Поэтому, если вы случайно без билета, самое время обзавестись пропуском на главный гик-праздник 2021.

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