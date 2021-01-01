Comic Con Ukraine: украинский лайн-ап и неожиданные гости

Спойлер: на фестивале современной поп-культуры ты сможешь увидеть вампиршу Леди Димитреску из Resident Evil 8 и модель, косплеера Хелену Манковскую.

Зима еще не скоро, а Comic Con Ukraine 2021 уже близко. 4 и 5 сентября на Арт-Заводе «Платформа» соберется все украинское гик-сообщество. В преддверии фестиваля мы подготовили свежий update по музыкальному лайн-апу, участникам маркета и звездным гостям Comic Con Ukraine 2021. Более того — делимся хэштегами в соцсетях, по которым можно найти еще больше актуальной фестивальной информации.

Всем фанатам Resident Evil 8: Village приготовиться! Компания Acer и торговая марка Predator позаботились, чтобы на Comic Con Ukraine 2021 появилась сама Леди Димитреску, а точнее — польская актриса, модель и косплеер Хелена Манковская в ее образе. Актриса раскроет весь ужас и благородство Альсины Димитреску — первого персонажа-вампира в серии игр Resident Evil. На создание такого колоритного образа разработчиков натолкнула реальная историческая личность, жившая в 1600-х годах. В фестивальных планах Хелены — автограф- и фотосессия, а также выступление на главной сцене.

Империя отправила на конвенцию важных гостей — «Українську Заставу 501-го Легіону». Это объединение фанов вселенной «Звездных войн» подготовило для Comic Con Ukraine что-то невероятное и собирается показать, в чем Сила и с кем она пребудет.

Ищите по хэштегу #ccu2021_music.

Помимо уже анонсированных Eileen и Percival, на музыкальной сцене Comic Con Ukraine 2021 выступит необычный тандем. Самобытная метал-формация AGHIAZMA выйдет на сцену в компании культового блогера-диггера SUPER SUS.

Также своим звучанием на фестивале порадуют украинские артисты:

постоянные гости феста — electronic synth-rock группа ORIONIX;

киевские креативщики GannaBaby, которые понравятся и мальчикам-металхэдам, и инста-мамочкам;

столичная коллаба мертвяков, пауков и летучих мышей ZWYNTAR;

рок-н-ролл бэнд с мощным звучанием ONAWEY;

гремучая смесь альт-рока, электроники и крутых образов в лице BAD PIT;

самобытный поп-рок бэнд Future Plans;

яркие представители dark_synth_rock и fairytale_rock Violet Raymoor;

концептуальные BlazerJacket, которые искусно сочетают рок с электро-танцевальной музыкой;

громкое рок-трио, которое воспевает мистические миры и мифические существа, OMANA.

Ищите по хэштегу #ccu2021_comics.

Ведущие украинские издательства Mal'opus, Vovkulaka, Northern Lights. UAComix, «Видавництво», Nasha Idea, Molfar Comix, ArtHuss, TUOS Comics, «Артбукс», LANTSUTA и The Will Production презентуют на предстоящем Comic Con Ukraine свои новинки и эксклюзивы. А значит, вы сможете первыми обновить свою коллекцию комиксов и погрузиться в неизведанные миры фантазии украинских и зарубежных литераторов. Ищите по хэштегу #ccu2021_artists.

На самой большой в стране Аллее Художников представят работы талантливейшие арт-деятели Украины и мира. На фестивале они будут продавать свой мерч и брать заказы на рисунки. Ищите по хэштегу #ccu2021_market.

Маркет Comic Con Ukraine 2021 порадует гик-сообщество многообразием тематического мерча и уникальных товаров от крафтеров. Ищите по хэштегам #ccu2021_coverdance и #ccu2021_cosplay.

Среди специальных гостей фестиваля:

Tanya Bayer — украинская косплеер, блогер, член жюри Cosplay Show на Comic Con 2021;

Джо — участница команды LEVEL UP, член жюри K-POP Cover Dance Show;

Юджин — один из основателей MIRROR K-POP ACADEMY, член жюри K-POP Cover Dance Show;

Old School Craft — знаменитая команда художников по костюмам и атрибутике из Прибалтики.

Невозможно представить Comic Con Ukraine без Dog Cosplay Show. Ведь супергероями являются не только люди, но и домашние любимцы. На фесте вы сможете эффектно пройтись по сцене со своим пушистым другом, да еще и прикупить для любимца наряды или игрушки, проконсультироваться и помочь приютам для животных. А если у вас еще нет того, кто будет мурчать под боком, возьмите его прямо с Comic Con Ukraine 2021.

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