Comic Con Ukraine дарит шанс покорить мировую косплей-сцену на World Cosplay Summit

Серебряные призеры отбора World Cosplay Summit Ukraine 2019 будут представлять Украину на всемирно известном фестивале в Японии.

7-8 августа 2021 состоится такое долгожданное событие для всего косплей-сообщества - World Cosplay Championship Video Division. Продолжительность чемпионата составит 2 дня, в воскресенье около 13:00 начнется церемония награждения. Соревнование будет проходить онлайн. В субботу трансляция начнется в 5:30 - зрители увидят полную версию со всеми выступлениями и интервью участников. В воскресенье, в 5 часов, можно посмотреть сокращенную версию и впоследствии узнать имена победителей. Следите за ходом чемпионата на официальных каналах WCS:

World Cosplay Summit Ukraine 2019 будут представлять Украину Пресс-служба

World Cosplay Championship Video Division – новый формат всемирно известного чемпионата косплееров World Cosplay Summit, который, по своей популярности и значимости для косплееров, может сравниться с Евровидением для музыкантов.

Победители получат не только признание на международной арене, но и крутые призы. Косплееры, которые завоюют первые три места, получат кубок, почетную грамоту и памятные сувениры, те, кто не вошел в тройку, имеют возможность стать владельцами специальной награды.

World Cosplay Summit Ukraine 2019 будут представлять Украину Пресс-служба

Начиная с 2005 года, чемпионат мира по косплею на World Cosplay Summit ежегодно проходит в Японии. За время существования саммита к нему присоединилось множество конвенций по всему миру. По правилам, каждую страну может представлять только один фестиваль, который в дальнейшем и проводит отбор на World Cosplay Summit.

В 2019 году официальным партнером World Cosplay Summit стал Comic Con Ukraine. Благодаря этому украинские косплееры получили уникальную возможность проявить себя и выйти на международный уровень. Из-за пандемии было решено, что в этом году World Cosplay Championship Video Division, который будет проходить в онлайн формате, Украину будут представлять Ririt и Borf animal, которые заняли второе место на отборе в World Cosplay Summit.

World Cosplay Summit Ukraine 2019 будут представлять Украину Пресс-служба

А уже в 2022 году на чемпионат в Японии отправятся Saiwestwood и Hibari Rin – непосредственные победители косплей-шоу Comic Con Ukraine 2019.

Участники, которые были отобраны от Украины на World Cosplay Championship Video Division, выступят в образах Сиаран и Арториаса - персонажей популярной видеоигры Dark Souls. По ее сюжету эта парочка - боевые товарищи. К воплощению своих образов в видео наши косплееры подошли со всей серьезностью, продумав каждую деталь до мелочей. На съемки ролика они потратили шесть изнурительных часов, находясь при этом в костюмах из теплоизоляционного материала в 36 градусную жару. По словам косплеера Ririt, в основу видео положена сцена будто из игры, но на этот раз игрок является не участником, а лишь наблюдателем.

World Cosplay Summit Ukraine 2019 будут представлять Украину Пресс-служба

В этом году Comic Con Ukraine не будет проводить отбор на World Cosplay Summit, ведь еще до начала пандемии были выбраны победители, которые из-за карантинных ограничений не могли выступить в Японии. Но не стоит расстраиваться, ведь грядущий Comic Con Ukraine приготовил много приятных активностей для посетителей, среди которых уже традиционные косплей- и кавер дэнс-шоу, встречи со звездными гостями, игровые турниры, выступления известных групп и креативные фотозоны. Визитка участников от Украины.

Поболеть за наших участников - Ririt и Borf animal - на World Cosplay Championship Video Division, посмотреть прямые включения, выступления других конкурсантов и объявление результатов можно будет на официальном сайте World Cosplay Summit. В этом году на чемпионате будут выступать представители более чем из 30 стран. Познакомиться со всеми участниками можно по ссылке.

А уже 4-5 сентября, на Арт-заводе «Платформа», состоится долгожданный Comic Con Ukraine.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: