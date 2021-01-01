5 новых книг, которые стоит прочесть в 2021

Впереди еще почти целый месяц, так что можно приниматься за чтение.

Лето – отличное время для чтения, ведь у многих с этот период отпуска, но даже, если ты не планируешь отдыхать, выходные на пляже тоже можно скрасить книгой. Ivona подобрала лучшие новинки 2021 года, которые стоит прочесть каждой.

Книги, которые стоит прочесть в 2021

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«Бунгало», Сара Джио

Роман переносит нас в 1942 год, когда главная героиня помолвлена с возлюбленным и планирует счастливую жизнь с ним. Но за несколько недель до свадьбы девушка решает со своей подругой отправиться на фронт медсестрой. Там она встречает солдата и влюбляется в него. Возлюбленные создают в маленьком бунгало свой собственный мир. Но война закончится и им придется вернуться к прежней жизни и решить, стоит ли им оставаться вместе.

«В тени земной женщины», Елена Печорна

В этом произведении переплелись события прошлого и настоящего. Из-за финансовых проблем журналистка из глянцевого издания переезжает с мужем к его родителям в село. Внезапно она получает предложение работы и отправляется в соседнее село Горбово. Там она встречает Франческу – уроженку Австрии, которая влюбившись в военнопленного много лет назад и переехала к нему на родину.

Что почитать в 2021: новые и интересные книги depositphotos.com

«Дочь пастора», Джордж Оруэлл

В 2021 году вышел перевод еще одной книги Джорджа Оруэлла на украинский язык. Книга «Дочь пастора» затерялась среди известных антиутопий Оруэлла, как «1984» и «Скотный двор». Тем не менее она стоит внимания. Главная героиня – дочь преосвященного, которая живет в английской провинции и не видит ничего кроме неблагодарного отца и паствы церкви, которая уменьшается из-за появления новых конфессий. Но из-за случайности девушка попадает в водоворот другой жизни – трудной, причудливой, но такой настоящей.

«Радуга тяжести», Томас Пинчон

«Радуга тяжести» - один из самых запутанных американских романов и раскрывается только для любителей текстов-кроссвордов. Роман Пинчона называют крупнейшим антивоенным романом, сатирой и психоделическим путешествием в Европу во времена Второй мировой. Это произведение называют одним из важнейших романов мировой литературы этого века.

«Спаси меня», Мона Кастен

Главная героиня романа – девушка, которая всю жизнь старательно училась, участвовала во всевозможных конкурсах и соревнованиях, чтобы поступить в Оксфорд. Сейчас она учится в школе вместе с самыми богатыми детьми Великобритании. Здесь же получает образование и главный герой – избалованный сын богатых родителей. Он не беспокоиться о поступлении, поскольку в Оксфорде учились все предыдущие поколения семьи, свое время он посвящает вечеринкам, девушкам и наркотикам. Но однажды он обращает внимание на скромную девушку, которой нет ни в одной соцсети. Их знакомство становится стартом изменений в жизнях обоих.

Автор: Ксения Бреславская

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