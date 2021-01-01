Премьеры августа 2021: 5 фильмов, на которые стоит сходить в кино
Август для киноманов станет настоящим подарком, ведь в прокат выходят долгожданные картины: полюбившийся детьми «Щенячий патруль в кино», а также «Отряд самоубийц», детектив «Полночь в злаковом поле» и другие.
Какие фильмы будут в кинотеатрах Украины в августе
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Отряд самоубийц. Миссия на вылет
- Когда: 5 августа,
- Жанр: боевик, комедия.
Худшим местом в мире, где не желают оказаться даже самые отъявленные преступники, по праву называют тюрьму Бель Рив. Это не только адовое местечко, но и база для рекрутеров для суперсекретного проекта «Отряд самоубийц». Однажды заключенные из Бель Рив отправляются в качестве членов оперативной группы X на южноамериканский остров Корто Мальтезе, чтобы разрушить Йотунхейм, тюрьму и лабораторию нацистской эпохи, в которой содержались политические заключенные и проводились эксперименты.
Персонаж (Главный герой)
- Когда: 12 августа,
- Жанр: боевик, комедия
У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир — часть огромной видеоигры, где игроки могут делать всё, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.
Щенячий патруль в кино
- Когда: 19 августа,
- Жанр: комедия, мультфильм
А это августовская премьера порадует детишек. Фильм основан на мультсериале «Щенячий патруль». Главный соперник Райдера – Хамдингер становится мэром соседнего Города Приключений и начинает сеять там хаос. Однако Райдер и героические щенки всегда готовы прийти на помощь жителям соседнего городка.
Полночь на злаковом поле
- Когда: 19 августа,
- Жанр: детектив, криминал
Детективный фильм основан на реальной истории самого опасного серийного убийцы Техаса – «Убийцы на стоянке грузовиков». В центре сюжета два агента ФБР пытаясь раскрыть сеть торговцев людьми, понимают, что их дело связано с многолетним расследованием серийных убийств. Для расследования они объединяются с агентом правоохранительных органов, который уже долгое время занимается этим делом. Но вскоре агентка ФБР сама оказывается в руках маньяка и ее напарникам придется приложить усилия, чтобы вызволить ее.
Кодекс киллера
- Когда: 26 августа,
- Жанр: драма, приключения
Выжившую после страшной резни в Сайгоне девочку Анну забирает к себе один из воинов (Муди) и растит из нее лучшего в мире Киллера. Долгое время Анна состязается за лучшие контракты еще с одним киллером. Но после того как воспитавшего ее Муди убивают, Анна объединяется со своим соперником для того чтобы найти убийцу.
Автор: Ксения Бреславская
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