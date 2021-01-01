Выставка, спектакли и экскурсии: афиша событий Киева 2 – 8 августа

На этой неделе есть куда пойти в Киеве.

Август – это период, когда формируются самые яркие впечатления о лете. Поэтому мы предлагаем разнообразить и будни, и выходные, посещая крутые и интересные события. Какие мероприятия в Киеве стоит посетить на этой неделе – читайте в нашей подборке.

Афиша событий Киева 2 – 8 августа

Куда пойти в августе: выставка картин Лукьяна Мацюка пресс-служба

Когда и где: 27 июля – 21 августа, Dream Town,

27 июля – 21 августа, Dream Town, Сколько: бесплатно

В Dream Town работает выставка мечты. Почему мечты? Да, потому что показать свои картины широкому кругу людей автор мечтал давно. И вот, наконец-то мечта 81-летнего киевлянина Лукьяна Мацюка осуществилась.

«Я не могу не рисовать: весь мой дом завешан картинами, хотя большинство работ я дарю родственникам и друзьям в разных странах – от Польши до Австралии. На одну картину уходит около недели. Преимущественно пишу пейзажи: это и озеро Синевир в Карпатах, и осенние этюды, и гора Аю-Даг, которую видел только на фото. Всю жизнь я мечтал, чтобы мои картины увидели тысячи людей, до сих пор не могу поверить, что это стало реальностью. Я посвящаю свою первую выставку покойной жене, с которой мы прожили душа в душу 60 лет. Уверен, она была бы меня безмерно счастлива», - говорит Лукьян Мацюк.

Путешествие по солнечной системе

Когда и где: 2 – 29 августа, Планетарий,

2 – 29 августа, Планетарий, Сколько: 200-500 грн.

Хоть лето – время каникул и отдыха не время забывать об образовательных моментах. Поэтому юных киевлян и их родителей приглашают в увлекательное путешествие по Солнечной системе и воочию увидеть космические пейзажи всех планет. Во время просмотра каждый путешественник будет сидеть в кресле настоящего пилота и смотреть в звездное небо, будто он руководит звездолетом как настоящий джадай Люк Скайуокер.

Dinner Show. Wish River

Когда и где: 6 августа, 20.30, Bakkara River Party,

6 августа, 20.30, Bakkara River Party, Сколько: 1000-1800 грн.

Dinner Show. Wish River – необычный формат, сочетающий самые разные жанры и направления, пройдет в уникальном месте – на сцене посреди Днепра. Зрителю предстоит встреча со знаменитостями мировой цирковой и эстрадной сцены, артистами всем известного Cirque du Soleil и виртуозными музыкантами. Артисты уникальной постановки втягивают зрителя прямо в гущу происходящих на сцене событий, позволяя ему прикоснуться к тайне и стать частью магии самого представления.

Театр кукол на теплоходе. Спектакль «Сюрприз для папы»

Когда и где: 7-8 августа, 11.00, старт у Причала метро Днепр,

7-8 августа, 11.00, старт у Причала метро Днепр, Сколько: 100-200 грн.

Спектакль «Сюрприз для папы» пройдет на необычной локации. Вместо зала театра зрители расположатся на теплоходе и смогут не только посмотреть спектакль, но и насладиться видами Днепра и его берегов.

Подпольный стендап. Сольный концерт Сергея Степанисько

Когда и где: 8 августа, 19.00, il Molino,

8 августа, 19.00, il Molino, Сколько: 200-350 грн.

Подпольный Стендап начинает серию сольных стендап концертов. Каждое воскресенье в Underground Standup Club вас ждет час шуток от любимого комика. 8 августа смешить зрителей будет Сергей Степанисько, победитель шоу «Рассмеши комика» и участник киевских стендап-проектов, магистр украинской филологии удачно сочетает народоведение с юмором на протяжении всей сознательной жизни.

Автор: Ксения Бреславская

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.