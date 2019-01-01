Лучшие события августа: где потанцевать в Киеве

Лето бежит, а ты танцуй и наслаждайся! Лови лучшие вечеринки столицы в августе.

7 августа – CHI tribute: ARTBAT, A.Fleming, Deenara, Runov, Tokyo, Weizman | Kureni CHI tribute: ARTBAT, A.Fleming, Deenara, Runov, Tokyo, Weizman пресс-служба

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Прощальная вечеринка от CHI – это конец эпохи на рассветных склонах Днепра. Играет основной состав резидентов – ARTBAT, A.Fleming, Deenara, Runov, Tokyo и Weizman,

Билеты: от 800 грн.

от 800 грн. Где: Kureni (Парковая дорога, 4).

7 августа – DAKOOKA (vocal set)/Jezusman feat Alina Vilberh (live)/ Vinegreta Humbley DAKOOKA (vocal set)/Jezusman feat Alina Vilberh (live)/ Vinegreta Humbley пресс-служба

«Умри, если меня не любишь», – споёт вам как главный хедлайнер этой пляжной вечеринки DAKOOKA. Однако не только, симбиоз музыки на ЮБК в этот вечер будет необычный – к ней присоединятся Jezusman feat Alina Vilberh (live) и Vinegreta Humbley.

Билеты: 150 грн.

150 грн. Где: ЮБК (Труханов остров).

13-14 августа – White Nights Festival. Africa White Nights Festival. Africa пресс-служба

DJ Hell, DUB FX и MAGDALENA – и это только первые из хедлайнеров. Многое ещё предстоит узнать о White Nights Festival. Africa. И мифично-тропические инсталляции, и люди-животные, и верховные предсказатели, и больше 15-и жанров музыки, и больше 110-и мировых артистов. Акуна Матата – здесь, как никогда, будет горячо!

Билеты: 799-2300 грн.

799-2300 грн. Где: Арт-завод «Платформа» (ул. Беломорская,1).

14-15 августа – ELECTROLETO: Кураж ELECTROLETO: Кураж пресс-служба

Агитируют сначала танцевать, а потом думать, потому что главное в жизни – здорово «покуражиться». Играют Cape Cod, The Lazy Jesus, Philipp Markovich, Yura Denysenko, Pantileev, Miura, Anya Kovalska, Electric Mouse, Frolov, Elisita, Karyna Mayer. Но кроме музыки, здесь и крутые лекции, мастер-классы, стендап, кино под открытым небом…

Билеты: 150-200 грн.

150-200 грн. Где: ВДНХ, 19-й павильон, проспект Глушкова, 1.

19 августа – БУМБОКС Концерт Бумбокс в Киеве пресс-служба

«А эти ночи в Крыму теперь кому?», – спросили они у нас в далёком 2004-м. И мы надрывно подпеваем и думаем над этим годами. «Станція метро не та», «Вона носила квіти у волоссі», «Жаль», «Плющ»… Творческое высказывание «Бумбокс» с годами не только не плошает, а становится все крепче и круче. Необыкновенный вечер достойной и действительно талантливой музыки в необычайно атмосферном Osocor Residence – редкий шанс послушать вживую Андрея Хлывнюка.

Билеты: от 840 грн.

от 840 грн. Где: Osocor Residence (ул. Виноградная,2).

20 августа – HVOB Концерт электронного дуэта HVOB пресс-служба

Один из самых на данный момент популярных и необычных в мире электронных дуэтов HVOB взрывает танцполы самых продвинутых фестивалей. А скоро в Киеве Анна Мюллер и Пауль Валльнер устроят собственную вечеринку с гипнотической музыкой.

Билеты: от 890 грн.

от 890 грн. Где: ЮБК (Труханов остров).

21-22 августа – Brave! Factory Festival 2021 Brave! Factory Festival 2021 пресс-служба

Уже вовсю идёт арт-работа над перевоплощением завода «Київметробуд». Brave, как всегда, обещает невероятный отрыв от реальности и крутую музыку для ценителей трушных рейвов. Ждите Acid Arab (FR), ddBridge presents Blac, Electric (UK), Dj Python…

Билеты: от 1200 грн.

от 1200 грн. Где: ПАТ «Київметробуд».

24 августа – фестиваль СПАЛАХ Фестиваль СПАЛАХ пресс-служба

Вечеринка для поклонников новой украинской культуры, которую устраивает культовое музмедиа нашего времени СЛУХ. И это первое мероприятие подобного рода, еще и на День независимости!

Билеты: от 350 грн.

от 350 грн. Где: ЮБК (Труханов остров).

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