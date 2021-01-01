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Куда пристроить животных на время отпуска

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Если вы собираетесь в отпуск, а домашнего животного оставить не с кем, то можно воспользоваться услугами передержки. Собрали несколько актуальных вариантов, которые помогут решить подобную задачу.
Куда деть питомца на время отпуска
Куда деть питомца на время отпуска
Pixabay

Конечно же, лучше всего обращаться к проверенным людям и ответственным знакомым, в которых вы уверены. При этом важно учесть несколько факторов:

  • У человека должен быть опыт в содержании и уходе за животным
  • Человек должен понимать особенности конкретного животного

Хорьки

Куда деть питомца на время отпуска
Куда деть питомца на время отпуска
Pixabay
Ввиду особенности питания и ухода за хорьками - лучше всего искать передержку среди знакомых хорятников. Ведь летом животному необходим специальный уход, который заключается в поддержании нормальной температуры, чтобы исключить перегрев. Так как хорьки не регулируют теплообмен, особенно в такое жаркое лето, важно чтобы температура в помещении не поднималась выше 22 градусов. Этого можно достичь или с помощью кондиционера, или с помощью охлаждения клетки охлажденными бутылками с водой. Так же важно, чтобы на передержке не меняли диету и не кормили животного запрещенными продуктами. Можно договориться с ветклиникой и оставить животное там, но перед этим убедитесь, что клиника и специалисты в ней вменяемые. Правда при таком варианте решения с вашим животным едва ли  будут гулять, а все время он проведет в клетке.

Кролики

Куда деть питомца на время отпуска
Куда деть питомца на время отпуска
pixabay.com
Уход за кроликами не очень сложный и этих животных можно оставлять даже друзьям с детьми. Детям будет радость, а друзья не будут тратить много времени на уход. Хотя владельцы этих животных прекрасно знают, что времени на уход тратится и так не много. Важно чтобы у кролика был доступ к свежей воде и еде. Если друзей согласных взять кролика - нет, можно воспользоваться услугами передержки. В среднем, цена за день составит около от 70 гр.

Коты и собаки

Куда деть питомца на время отпуска
Куда деть питомца на время отпуска
Pixabay
И опять-таки, если вам некого попросить о помощи – всегда есть возможность воспользоваться услугами зоогостиниц. Чаще всего зоогостиницы располагаются на базе ветклиник. Цены варьируются от размера животного, так за маленькую собачку придется отдать от 150 гр в день, а за большую – от 250. Услуги частников обойдутся немного дешевле. Передержка котов обходится от 120 гр в сутки.

Ящерицы, черепахи, змеи

Куда деть питомца на время отпуска
Куда деть питомца на время отпуска
Pixabay
С одной стороны с ящерицами, змеями и черепахами всех пород дела обстоят примерно так же, как и с хорьками. Во-первых, у большинства специфическая диета, и даже если друзья согласятся за ними последить, то кормить насекомыми\грызунами согласятся единицы. Во-вторых, если отдавать животное на передержку, то обязательно со своим террариумом, иначе никак. Хорошие новости заключаются в том, что объявлений о передержке подобных экзотов существует достаточно. При этом важно почитать отзывы и лично познакомиться с представителем услуги. Еще одна хорошая новость, что чаще всего подобной передержкой занимаются люди со специальным образованием и большим опытом. Так что ваш друг может отлично провести время под наблюдением специалиста. Цена варьируется от 80 гр в сутки.

Ася Николаенко

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Теги: домашние животные, отпуск
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