Куда пристроить животных на время отпуска

Если вы собираетесь в отпуск, а домашнего животного оставить не с кем, то можно воспользоваться услугами передержки. Собрали несколько актуальных вариантов, которые помогут решить подобную задачу.

Конечно же, лучше всего обращаться к проверенным людям и ответственным знакомым, в которых вы уверены. При этом важно учесть несколько факторов:

У человека должен быть опыт в содержании и уходе за животным

Человек должен понимать особенности конкретного животного

Хорьки

Куда деть питомца на время отпуска Pixabay

Кролики

Ввиду особенности питания и ухода за хорьками - лучше всего искать передержку среди знакомых хорятников. Ведь летом животному необходим специальный уход, который заключается в поддержании нормальной температуры, чтобы исключить перегрев. Так как хорьки не регулируют теплообмен, особенно в такое жаркое лето, важно чтобы температура в помещении не поднималась выше 22 градусов. Этого можно достичь или с помощью кондиционера, или с помощью охлаждения клетки охлажденными бутылками с водой. Так же важно, чтобы на передержке не меняли диету и не кормили животного запрещенными продуктами. Можно договориться с ветклиникой и оставить животное там, но перед этим убедитесь, что клиника и специалисты в ней вменяемые. Правда при таком варианте решения с вашим животным едва ли будут гулять, а все время он проведет в клетке.

Куда деть питомца на время отпуска pixabay.com

Коты и собаки

Уход за кроликами не очень сложный и этих животных можно оставлять даже друзьям с детьми. Детям будет радость, а друзья не будут тратить много времени на уход. Хотя владельцы этих животных прекрасно знают, что времени на уход тратится и так не много. Важно чтобы у кролика был доступ к свежей воде и еде. Если друзей согласных взять кролика - нет, можно воспользоваться услугами передержки. В среднем, цена за день составит около от 70 гр.

Куда деть питомца на время отпуска Pixabay

Ящерицы, черепахи, змеи

И опять-таки, если вам некого попросить о помощи – всегда есть возможность воспользоваться услугами зоогостиниц. Чаще всего зоогостиницы располагаются на базе ветклиник. Цены варьируются от размера животного, так за маленькую собачку придется отдать от 150 гр в день, а за большую – от 250. Услуги частников обойдутся немного дешевле. Передержка котов обходится от 120 гр в сутки.

Куда деть питомца на время отпуска Pixabay

С одной стороны с ящерицами, змеями и черепахами всех пород дела обстоят примерно так же, как и с хорьками. Во-первых, у большинства специфическая диета, и даже если друзья согласятся за ними последить, то кормить насекомыми\грызунами согласятся единицы. Во-вторых, если отдавать животное на передержку, то обязательно со своим террариумом, иначе никак. Хорошие новости заключаются в том, что объявлений о передержке подобных экзотов существует достаточно. При этом важно почитать отзывы и лично познакомиться с представителем услуги. Еще одна хорошая новость, что чаще всего подобной передержкой занимаются люди со специальным образованием и большим опытом. Так что ваш друг может отлично провести время под наблюдением специалиста. Цена варьируется от 80 гр в сутки.

Ася Николаенко

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