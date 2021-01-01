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Украинцы могут официально побороться за джекпот в 186 миллионов долларов. Узнайте, как это сделатьРеклама

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Лотерейный джекпот американской лотереи в $186 миллионов (5 миллиардов гривен) – крупнейший в мире на сегодняшний день. Первый в мире лотерейный сервис Thelotter.net предлагает украинцам официально принять участие в тираже.
Как выиграть 186 млн долларов: лотерея
Как выиграть 186 млн долларов: лотерея
пресс-служба

“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $186 миллиона (эквивалентно 5 миллиардам гривен) в лотерее Powerball,” – говорит представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

  • Джекпот Powerball достиг $186  млн, это свыше 5 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в среду, 28 июля.
  • Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!
  • Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

theLotter.net – ведущий в мире онлайн сервис по продаже официальных лотерейных билетов. “Конечно, выиграть джекпот Powerball можно только купив лотерейный билет. Раньше для этого было нужно специально ехать в США, чтобы купить лотерейный билет лично. К счастью, в этом больше нет необходимости,” -добавляет он.

“Миллионы людей со всего мира заказывают лотерейные билеты онлайн, через наш сервис. Мы рады, что сегодня мы можем предлагать наши услуги и жителям Украины,“ - продолжает Коореманс.

Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

  1. Зарегистрируйтесь на theLotter.net 
  2. Выберите лотерею Powerball
  3. Выберите 5 номеров (из диапазона 1-69)
  4. Выберите 1 номер ‘Powerball’ (из диапазона 1-26) в оранжевом поле формы
  5. Оплатите покупку

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball на нашем сайте, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс.

Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Да, у нас были победители из Украины!

“Хотя у нас до сих пор еще не было победителей джекпотов из Украины, граждане Украины неоднократно выигрывали в том числе и крупные денежные призы в лотереи на сайте TheLotter.net,“ - рассказывает представитель пресс-службы сайта.

Как выиграть 186 млн. долларов
Как выиграть 186 млн. долларов
пресс-служба
Так, Наталия  из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов. Как оказалось, по результатам того счастливого для Наталии тиража 26 сентября 2017, никому не удалось сорвать джекпот, зато сразу двое выиграли по $1 миллиону!

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$186 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.

 

Українці можуть офіційно поборотися за джекпот в 186 мільйонів доларів. Дізнайтеся, як це зробити

Лотерейний джекпот американської лотереї в $ 186 мільйонів (5 мільярдів гривень) - найбільший в світі на сьогоднішній день. Перший в світі лотерейний сервіс Thelotter.net пропонує українцям офіційно взяти участь в тиражі.

“Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 186 мільйона (еквівалентно 5 мільярдів гривень) в лотереї Powerball,“ - каже представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.

  • Джекпот Powerball досяг $ 186 млн, це понад 5 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в середу, 28 липня.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!
  •  Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

theLotter.net - провідний в світі онлайн сервіс з продажу офіційних лотерейних білетів. “Звичайно, виграти джекпот Powerball можна тільки купивши лотерейний білет. Раніше для цього було потрібно спеціально їхати в США, щоб купити лотерейний білет особисто. На щастя, в цьому більше немає необхідності,“ - додає він.

“Мільйони людей з усього світу замовляють лотерейні білети онлайн, через наш сервіс. Ми раді, що сьогодні ми можемо пропонувати наші послуги і жителям України,“ - продовжує Коореманс.

Ось як це працює

“Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях,“ - пояснює Коореманс. “Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами.“

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:
 

  1. Зареєструйтеся на theLotter.net
  2. Виберіть лотерею Powerball
  3. Виберіть 5 номерів (з діапазону 1-69)
  4. Виберіть 1 номер 'Powerball' (з діапазону 1-26) в помаранчевому полі форми
  5. Сплатіть покупку

Так, у нас були переможці з України!

“Хоча у нас до сих пір ще не було переможців джекпотів з України, громадяни України неодноразово вигравали в тому числі і великі грошові призи в лотереї на сайті TheLotter.net,“ - розповідає представник прес-служби сайту.

Так, Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів. Як виявилося, за результатами того щасливого для Наталії тиражу 26 вересня 2017, нікому не вдалося зірвати джекпот, зате відразу двоє виграли по $ 1 мільйону!

Найбільший в світі джекпот чекає вас

$ 186 мільйонів - найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.

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Теги: как выиграть миллион, лотерея
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Источник: ivonа bigmir)net

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