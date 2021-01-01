Украинцы могут официально побороться за джекпот в 186 миллионов долларов. Узнайте, как это сделатьРеклама
“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $186 миллиона (эквивалентно 5 миллиардам гривен) в лотерее Powerball,” – говорит представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.
- Джекпот Powerball достиг $186 млн, это свыше 5 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в среду, 28 июля.
- Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!
- Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!
theLotter.net – ведущий в мире онлайн сервис по продаже официальных лотерейных билетов. “Конечно, выиграть джекпот Powerball можно только купив лотерейный билет. Раньше для этого было нужно специально ехать в США, чтобы купить лотерейный билет лично. К счастью, в этом больше нет необходимости,” -добавляет он.
“Миллионы людей со всего мира заказывают лотерейные билеты онлайн, через наш сервис. Мы рады, что сегодня мы можем предлагать наши услуги и жителям Украины,“ - продолжает Коореманс.
Вот как это работает
“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи Powerball США с официальными билетами.”
Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:
- Зарегистрируйтесь на theLotter.net
- Выберите лотерею Powerball
- Выберите 5 номеров (из диапазона 1-69)
- Выберите 1 номер ‘Powerball’ (из диапазона 1-26) в оранжевом поле формы
- Оплатите покупку
“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball на нашем сайте, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс.
Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.
Да, у нас были победители из Украины!
“Хотя у нас до сих пор еще не было победителей джекпотов из Украины, граждане Украины неоднократно выигрывали в том числе и крупные денежные призы в лотереи на сайте TheLotter.net,“ - рассказывает представитель пресс-службы сайта.
Крупнейший в мире джекпот ждет вас
$186 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.
Українці можуть офіційно поборотися за джекпот в 186 мільйонів доларів. Дізнайтеся, як це зробити
Лотерейний джекпот американської лотереї в $ 186 мільйонів (5 мільярдів гривень) - найбільший в світі на сьогоднішній день. Перший в світі лотерейний сервіс Thelotter.net пропонує українцям офіційно взяти участь в тиражі.
“Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 186 мільйона (еквівалентно 5 мільярдів гривень) в лотереї Powerball,“ - каже представник спец-служби theLotter.net, Адріан Коореманс.
- Джекпот Powerball досяг $ 186 млн, це понад 5 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в середу, 28 липня.
- Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!
- Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!
theLotter.net - провідний в світі онлайн сервіс з продажу офіційних лотерейних білетів. “Звичайно, виграти джекпот Powerball можна тільки купивши лотерейний білет. Раніше для цього було потрібно спеціально їхати в США, щоб купити лотерейний білет особисто. На щастя, в цьому більше немає необхідності,“ - додає він.
“Мільйони людей з усього світу замовляють лотерейні білети онлайн, через наш сервіс. Ми раді, що сьогодні ми можемо пропонувати наші послуги і жителям України,“ - продовжує Коореманс.
Ось як це працює
“Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях,“ - пояснює Коореманс. “Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами.“
Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:
- Зареєструйтеся на theLotter.net
- Виберіть лотерею Powerball
- Виберіть 5 номерів (з діапазону 1-69)
- Виберіть 1 номер 'Powerball' (з діапазону 1-26) в помаранчевому полі форми
- Сплатіть покупку
Так, у нас були переможці з України!
“Хоча у нас до сих пір ще не було переможців джекпотів з України, громадяни України неодноразово вигравали в тому числі і великі грошові призи в лотереї на сайті TheLotter.net,“ - розповідає представник прес-служби сайту.
Так, Наталія з України вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів. Як виявилося, за результатами того щасливого для Наталії тиражу 26 вересня 2017, нікому не вдалося зірвати джекпот, зате відразу двоє виграли по $ 1 мільйону!
Найбільший в світі джекпот чекає вас
$ 186 мільйонів - найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.
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