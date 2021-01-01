Концерты, спектакли и квесты: куда пойти в Киеве 26 июля – 1 августа

Самые летние развлечения последней недели июля.

На этой неделе мы будем прощаться с июлем. И традиционно предлагаем сделать это ярко. Ivona собрала самые интересные события Киева 26 июля – 1 августа. Куда пойти – читайте в нашем материале.

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Афиша событий Киева 26 июля – 1 августа

Квест «Большой куш» Куда пойти в Киеве: квест-комната depositphotos

Когда и где: с 26 июля, 10.00, по будням, Сеть квест-комнат ZQuest,

с 26 июля, 10.00, по будням, Сеть квест-комнат ZQuest, Сколько: 1000 грн.

Если вы не прочь не много поднапрячься летом – квест «Большой куш» - именно то, что нужно. По легенде, вам удалось внедрить своего человека в казино “Black and Red“, чтобы он подсказал, как выиграть самый большой куш этого заведения. Подельник подготовил для вас все, но кто сказал, что тебе не придется разгадывать головоломки, логические задачки, иногда даже применять

Варьете «Рояль» 21+

Когда и где: 30 июля, 19.00, Caribbean Club,

30 июля, 19.00, Caribbean Club, Сколько: 590-1490 грн

Варьете-шоу «РОЯЛЬ» состоит из музыкальных и откровенных перформансов. Оригинальная аранжировка, яркие костюмы, живая музыка и обольстительные танцовщицы – вот на этом моменте уже можно покупать билеты!

На один вечер организаторы шоу приглашают зрителей на свидание с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал ароматного вина и притягательное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого.

Концерт Артем Пивоварова – стихийная акустика

Когда и где: 30 июля, 19.00, Kooperativ,

30 июля, 19.00, Kooperativ, Сколько: 650-1300 грн.

Акустический драйв в сочетании с этническими и духовыми инструментами, атмосферной локацией на крыше, белым дресс-кодом и светлыми чистыми эмоциями – этот летний вечер в столице займет отдельное место в твоей копилке воспоминаний.

Спектакль «Край Лукоморья»

Когда и где: 31 июля, 12.00, Театр на Михайловской,

31 июля, 12.00, Театр на Михайловской, Сколько: 200 грн.

«У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…», - наверное, редко встретишь человека, который бы в детстве не знал на память эти загадочные строки великого поэта. А на сказках, что когда-то рассказывала юному Александру Сергеевичу добрая няня Арина Родионовна, выросло и продолжает расти не одно поколение детей.

В спектакле Театра «Божья коровка» юных зрителей встретит не только Кот ученый, но и смекалистый Балда, и Поп-толоконный лоб, и Рыбка золотая, и Старик со своею Старухой… А зрители взрослые будут иметь возможность по-новому взглянуть на знакомые с детства сказки.

Лига Смеха. Фестиваль. 8 сезон

Когда и где: 1 августа, 19.00, Певческое поле,

1 августа, 19.00, Певческое поле, Сколько: 390-1490 грн.

1 августа стартует еще один Чемпионат Украины по юмору. Грандиозный 8-й Фестиваль команд, которые будут соревноваться в остроумии и шутках пройдет на Певческом Поле. Ты увидишь участников различных команд, вспомните, что такое настоящий юмор, рвань и даже абсурд. В жюри – звезды. На сцене – новые и любимые команды. Ведущие – Евгений Кошевой и ПТП. Вас – улыбка! А еще, готовьтесь к сюрпризам.

Автор: Ксения Бреславская

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