Как прошло открытие уникального французского кафе «Быть Sofie»

В середине июля в Киеве, на территории заповедника «София Киевская», открылось романтическое кафе с настоящей французской кухней и такой же неповторимой атмосферой .

Теперь киевляне и гости столицы могут насладиться не только вкуснейшей французской кухней, но и оценить интересную локацию кафе, одна из летних площадок которого выходит на улицу Владимирскую, а вторая - во внутренний дворик заповедника. Идея такого интересного для Киева формата принадлежит Неле Куковальской, директору «Софии Киевской», а концепцией и реализацией занимались соосновательницы ресторанов Spicy NoSpicy и Odessa Алена Бебко-Минаева и Наталья Иванцова.

Открытие уникального французского кафе «Быть Sofie» Пресс-служба

В чем уникальность

Во-первых, это нежнейшее оформление в стиле французских уличных кафе, где важны все детали – от посуды до меню. Во-вторых, дружественная атмосфера и в-третьих – меню: тут и классические кусаны со всевозможными начинками от сладких до соленых, и божественные киши, и конечно же основные блюда – цыпленок с томатами и сибас с салатом из фенхеля как его готовят на южных курортах Франции. Гости отметили, что на летних террасах такие же кресла, как и в кафе во Франции.

Открытие уникального французского кафе «Быть Sofie» Пресс-служба

Мимы, художники и французские песни: как прошло открытие «Быть Sofie»

Открытие началось с речи директора «Софии Киевской» Нели Куковальской, которая ответила на вопрос — почему именно французское кафе открылось на территории заповедника:

Открытие уникального французского кафе «Быть Sofie» Пресс-служба

«Украину и Францию связывают очень давние и глубокие взаимоотношения. Одна из дочек Ярослава Мудрого была женой французского короля Генриха I. Сюда, в Софию, неоднократно приезжали французские послы. А это значит, что мы уже давно европейское государство, и нам свойственен диалог с другими европейскими странами. Здесь, на территории памятника ЮНЕСКО, единственного в мире собора с такой комбинацией фресок, мозаик и элементов архитектуры, мы начинаем этот диалог снова: чем больше людей узнает о «Софии», чем больше посетителей выйдут отсюда с позитивными эмоциями, тем больше мы будем укрепляться как действительно европейская столица. Для меня большая честь открывать это кафе, большая радость сотрудничать с командой Rose Family».

А вот закуски готовил шеф-повар кафе — Игорь Крамаренко, один из лучших шефов Украины. Именно с его легкой руки меню «Быть Sofie» составлено так, что легкий бранч легко перетекает в плотный обед, а послеполуденный коктейль — в большой и шумный ужин.

Открытие уникального французского кафе «Быть Sofie» Пресс-служба

Начало новой традиции: дерево желаний

Гостей развлекали музыканты, прекрасный вокал и мимы, все в лучших традициях легкого досуга, который оставляет прекрасное послевкусие и поднимает настроение на неделю вперед.

Теперь каждый гость кафе может записать свое желание на листочке, которое можно попросить у

Открытие уникального французского кафе «Быть Sofie» Пресс-служба

Наталья Иванцова поблагодарила команду «Софии Киевской» и лично Нелю Михайловну. «У меня есть теория. И она очень простая. Я считаю, что ни одно событие, ничего не может произойти с человеком, пока не произойдет встреча — которая вдохновляет, дает надежду, смелость. Я сейчас говорю о встрече нашей команды с Нелей Михайловной. Мы не только открыли кафе с очень сильной энергетикой, мы осознали, насколько важно бережно относиться к истории. Все современные веяния, которые привнесло кафе «Быть Sofie» на территорию заповедника, очень органично сочетаются с вековыми традициями, которые хранит «София Киевская», — рассказала Наталья.

официантов и повесить на дерево во внутреннем дворике. Считается, что если желание искреннее – оно обязательно исполнится. На открытии каждый желающий использовал эту возможность.

Открытие уникального французского кафе «Быть Sofie» Пресс-служба

Среди гостей, посетивших открытие: Соломия Витвицкая, Ирина Данилевская, Кристина Бобкова, Маша Виноградова, Антон Фриндлянд, Мирослава Ульянина, Лилит Саркисян, Сергей Дидковский, Маша Якуш и другие.

А на прощание каждый из гостей получил вкуснейший французский багет.

Открытие уникального французского кафе «Быть Sofie» Пресс-служба

Вам будет интересно прочитать на Ivona: