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Ми на колінах: Бумбокс даст концерт в августе в Киеве

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Это должно было случиться. Никаких громких эпитетов, все просто: те самые ребята из Бумбокса. На той самой сцене Osocor.
Бумбокс сыграет концерт в Киеве: дата и стоимость билетов
Бумбокс сыграет концерт в Киеве: дата и стоимость билетов
пресс-служба

Мы настаиваем: трендовую сейчас фразу “быть в потоке“ надо иллюстрировать примером Бумбокса. С самого своего появления в украинской музыкальной культуре в 2004 году они этот поток возглавляют: сейчас, как и тогда, их композиции резонируют тысячам людей. Феномен Бумбокса — в нашей безусловной любви к каждому их проявлению от “Наодинці“ до “Безодні“, от “Вахтерам“ до фита с Сашей Чемеровым “Любила“, релиз которого состоялся несколько недель назад.

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Бумбокс имеет богатую историю, потому что только с мини-альбомами “Люди“ и “Голый Король“ в 2017-18 годах они объездили 15 стран мира и сыграли 117 концертов. Альбом “Тайный код: Рубикон“, вышедший в 2019 году, музыканты записывали не только в Украине, но и во Франции и США — самые яркие клипы на песни с этого альбома — остросоциальное видео “Ангела“ (feat Крошка) и сенсация под названием “Жаль“, которая по глубине лирики точно не уступает классике “Ну давай, телефон мій, дзвони, дзвони, дзвони».

Бумбокс сыграет концерт в Киеве: дата и стоимость билетов
Бумбокс сыграет концерт в Киеве: дата и стоимость билетов
пресс-служба

Искренне, тепло — может, музыка Бумбокса так близка нам именно потому, что она из нас и состоит, из каждого. Всех, кто хочет это единение почувствовать вживую, приглашаем 19 августа в Osocor Residence — совместим Бумбокс, хороших людей вокруг и магнетический закат.

  • Что: концерт группы Бумбокс,
  • Где: Osocor Residence,
  • Когда: 19 августа, 18.00,
  • Сколько: 840 грн.

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Теги: Куда пойти в Киеве, концерты в Киеве, Бумбокс
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Источник: ivonа bigmir)net

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