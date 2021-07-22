19 июля в киевском кинотеатре «Синема Сити» (ул. Антоновича, 176) прошли пресс-показ и пресс-конференция к фильму «Пульс», посвященные старту национального кинопроката биографической спортивной драмы.

Уже 22 июля в кинотеатрах начинаются показы художественного полнометражного фильма «Пульс», который был создан на основе реальной истории украинской паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

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За три дня до старта проката журналисты, кинокритики и блогеры были приглашены в кинотеатр «Синема Сити» в Киеве на специальный допремьерный пресс-показ. В рамках этого события был показан фильм, финальные титры которого зрители встретили аплодисментами. После окончания фильма состоялась пресс-конференция. Ее участниками стали прототип главной героини фильма Оксана Ботурчук, продюсер Егор Олесов, режиссер Сергей Чеботаренко, исполнительница главной роли Наталья Бабенко, директор по маркетингу компании Киевстар Павел Дариман, Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич. Спикеры рассказали о своих впечатлениях от фильма, поделились ожиданиями от проката, раскрыли детали создания фильма и ответили на все вопросы, которые были поставлены представителями СМИ. Мероприятие вела популярная продюсер и телеведущая Наталья Якимович.

В Киеве состоялся допремьерный пресс-показ художественного фильма «Пульс» пресс-служба

На пресс-конференции большое внимание было уделено Оксане Ботурчук. Она поблагодарила команду фильма и поделилась эмоциями от просмотра:

«Хочу поблагодарить съемочную группу за этот фильм. Он создан с такой любовью и профессионализмом, что у меня просто дух захватывает. Считаю, что Наталье Бабенко удалось вжиться в роль. За такое короткое время приобрести навыки профессионального спортсмена - это действительно профессионализм, и ей все удалось на сто процентов. Я не люблю себя жалеть и не позволяю жалеть другим, но в финальной сцене, когда героиня стоит на старте стометровки и вспоминает все, что прошла, у меня защемило сердце и я немножко расчувствовалась. Увидеть за полтора часа то, к чему шла более 10 лет жизни, вспомнить эмоции, как было трудно, как прошла этот путь к победе».

В Киеве состоялся допремьерный пресс-показ художественного фильма «Пульс» пресс-служба

В Киеве состоялся допремьерный пресс-показ художественного фильма «Пульс» пресс-служба

«Три года назад я работал с Егором Олесовым над другим проектом и случайно наткнулся в Википедии на историю Оксаны Ботурчук. Я пообщался с Егором, и когда он сказал, что это похоже на художественный фильм, съездил к ней в Днепр. Оксана очаровала меня с самого начала, ее честность и прямота были настолько удивительными, что я почувствовал: это именно та история, которую я мечтал экранизировать. И вот, три года спустя, мы здесь. Я очень благодарен всей команде за то, что это свершилось».

Во время общения со СМИ Сергей Чеботаренко был искренним:

Много о чем было рассказать и продюсеру Егору Олесову:

«Достаточно было прочитать статью об Оксане, чтобы понять, что это невероятно мощная и кинематографическая история. Я считаю, что сейчас нам не хватает мотивационных историй, где мы, украинцы, побеждаем. А эта – именно такая. Она имеет более широкий спектр, чем описание жизни одной спортсменки. Она касается каждого, кто сталкивается с любыми проблемами и может преодолеть и идти к своей мечте, как наша героиня. Одна из социальных миссий нашего фильма касается инклюзии – эта тема у нас, к сожалению, пока недоразвита. А другая – это поддержка украинских олимпийских и паралимпийских спортсменов на Токийской играх этого года».

В Киеве состоялся допремьерный пресс-показ художественного фильма «Пульс» пресс-служба

В Киеве состоялся допремьерный пресс-показ художественного фильма «Пульс» пресс-служба

«Это большая ответственность - играть человека, который живет с нами рядом. Это волнующее, потому что не знаешь, получится или нет, как отнесется к этому прототип. Но мы старались делать свою работу искренне, честно и от души. Перед началом съемочного процесса я поехала в Днепр. Оксана меня очень радушно приняла, познакомила со всей своей семьей. Мы провели целый день вместе, я посмотрела, как она живет. Оксана специально для меня провела тренировку и показала, как тренируется каждый день, и для меня это было что-то невероятное. Мне кажется, что история Оксаны – это один большой совет для нас: как надо двигаться вперед, не сдаваться, мечтать, чувствовать себя и заниматься тем, что ты любишь. Ее история вдохновляет, и я надеюсь, что она вдохновит каждого».

Значительная часть вопросов была адресована исполнительнице главной роли Наталье Бабенко:

О сотрудничестве компании Киевстар с фильмом «Пульс» и свои впечатления от просмотра рассказал директор по маркетингу Киевстара Павел Даниман:

«Киевстар поддерживает те фильмы и события, которые значимы для страны и помогают двигать ее вперед как в культурном, так и социально-экономическом плане. Этот фильм отражает борьбу и победу духа над обстоятельствами и нам очень резонирует эта история. Поэтому мы были рады поддержать этот проект и очень ждали премьеру. Уверены, что он, как и главная героиня, также получит победу только в борьбе за любовь зрителя».

В Киеве состоялся допремьерный пресс-показ художественного фильма «Пульс» пресс-служба

«В Национальном Паралимпийской комитете есть такой лозунг: невозможное - возможно. Чуть меньше месяца осталось до Паралимпиады, и выход фильма накануне - это очень важно. В последние годы я очень часто слышу, что получить паралимпийскую медаль - легко. Друзья показали насколько это действительно трудно - получить такую ​​медаль человеку, который не видит, без ног, без рук, с тяжелыми поражениями... Этот человек ведет к победе Украину в мировом спорте. И я хочу призвать вместе с авторами фильма - не делайте неполноценным паралимпийский спорт! Давайте осознаем - это большая победа человека. Паралимпийский спорт называют достижением человеческой цивилизации».

Президент Национального паралимпийского комитета Валерий Сушкевич поделился своими впечатлениями от увиденного:

Напомним, что широкий национальный кинопрокат спортивной биографической драмы «Пульс» начнется 22 июля 2021.

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