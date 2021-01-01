Неразменная монета - популярный образ и элемент не только славянской мифологии, но и многих сказок. Провели небольшое исследование и узнали, какие способы получить монету были наиболее популярными.

Магическая монета, которую можно было выменять у нечистой силы за чёрную кошку или жаренного в перьях гуся - была мечтой многих сказочных и мифологических персонажей. Считалось, что если после совершения сделки вернуться домой, не оглядываясь и ни с кем не разговаривая, то в этом доме до конца жизни будет достаток и богатство, так как такая монета имеет свойство всегда возвращаться к своему обладателю. Однако, если человек оборачивался, то сразу же оказывался где-нибудь на болотах с пустыми руками.

По народному поверью, именно для этого тёмная сила будет всячески стараться вернуть человека, пока он держит путь к дому, окликать его, обещая награду и сокровища.

Славянский способ добыть неразменный рубль

Искатель неразменного рубля идет на базар, не говоря ни с кем и не оглядываясь назад, покупает там гуся с первого запроса, без всякого торга. Принеся его домой, искатель удивительного так сдавливает ему шею, что гусь задыхается и умирает. А дальше дело техники: неочищенную птицу нужно положить в печь и жарить до полуночи. Ровно в полночь нужно достать гуся из печи и пойти с ним на развилину дорожную.

И тут самое интересное, человек должен говорить: “Купите у меня гусака, дайте за него гривенник серебряный“.

В это время нечистая сила является в виде покупателей, с предложением разной цены. Искатель должен быть тверд, а иначе его задавит нечистая сила. Когда же является покупатель за серебряный рубль, то он должен ему продавать. Получивший желаемый рубль человек должен идти прямо домой, не оглядываясь, и ни с кем не разговаривая. В это время нечистая сила, желая возвратить рубль, кричит вслед: “Ты обманул нас! Твой гусак мертвый! Зачем же оторвал ему голову, уверяя, что он живой?“

По следам сказок: как добыть неразменную монету pinterest.com

В поверьях западных славян заколдованная неразменная монета звалась «инклюз», «инклюзник», «анклюз» или «анталюз».

Человек не должен слушать таких рассказов, но должен скорее бежать от нечистой силы. Если он обернется или будет говорить с нею, то неразменная монета исчезнет, а он сам очутится в болоте по горло. Когда же возвратится целым в дом, тогда эта монета будет ему помогать всю жизнь. Знахари советуют таким обладателям никогда не брать сдачи при покупке вещей, а иначе рубль погибнет. Когда они покупают, то будто нечистая сила влезает в купца и дает сдачи, хотя бы не следовало ничего.

Только этот рубль никогда не заживается долго: рано или поздно нечистая сила обольстит обладателя, и тогда вместо рубля открывается черепок глиняный. В другой же раз неразменный рубль не дается в руки.

Как сделать неразменную монету по версии Ирландских затейников XIV века

На перекрестке трёх дорог, где похоронен убийца, зарежьте черного петуха. Дождитесь заката, как солнце сядет, бросьте мертвую птицу через левое плечо во славу дьявола, при этом всё время в руке вы должны держать монету.

С этого дня и до конца ваших дней неразменная монета всегда будет вам попадаться на пути или в собственном кармане.

Автор: Ася Николаенко

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