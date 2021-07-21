Легендарная группа «Кино» выступит в Киеве

Уже в сентябре поклонники группы смогут понастальгировать по под «Звезду по имени Солнце» и «Кукушку» .

Легендарная группа «Кино» выступит 24 сентября в киевском Дворце Спорта. Спустя тридцать лет музыканты воссоединятся на большой сцене, чтобы вместе с нами поностальгировать под «Звезду по имени Солнце» и «Кукушку» и показать, какими могут быть концерты культового рок-коллектива через три десятилетия.

Группа «Кино» выступит в Киеве пресс-служба

Состав, который выступит осенью в Киеве, знаком каждому: два оригинальных басиста группы «Кино» - Александр Титов и Игорь Тихомиров и бессменный гитарист - Юрий Каспарян. А петь будет сам Виктор Цой. В основе программы - голос фронтмена «Кино», оцифрованный с оригинальных многоканальных записей.



В Киеве прозвучит 33 песни, среди которых не только хиты каждого двора «Группа крови», «Перемен», «Пачка сигарет», но и менее узнаваемые «Генерал» и «Музыка волн».



Как отбирались треки для концерта? Изначально каждый из музыкантов составил список песен, которые хотел бы исполнить. А дальше все преимущественно зависело от старых записей группы, в которых лучше сохранился голос Цоя.

Группа «Кино» выступит в Киеве пресс-служба

Каждая песня будет сопровождаться видеорядом, созданным студией Firecat Films и продюсером проекта, сыном Виктора Цоя, Александром. Это будет практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек «КИНО», кинохроника, короткие документальные вставки: «Электричка» превратится в восточного дракона, анимированные рисунки Виктора Цоя заиграют в «Это не любовь», а сам лидер «Кино» появится на фоне полной Луны в «Спокойная ночь».



Как заметил Александр Цой, проект воссоединения «Кино» стал самым важным событием в его жизни

«Могу тут не кокетничать, это, безусловно, самая крутая штука, которую делал в жизни. Дать новую жизнь музыке, которую слушает не одно поколение людей. Соединить музыку и графику, старое и новое, организацию и творчество, дружбу и работу. Вернуть группе “Кино“ тот звук, которого они заслуживают», - отмечает Александр.

Что: концерт группы «Кино»,

концерт группы «Кино», Где: Дворец Спорта (ул. Спортивная 1),

Дворец Спорта (ул. Спортивная 1), Когда: 24 сентября, 19.00,

24 сентября, 19.00, Сколько: билеты от 1100 грн.

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