Цивилизация Сахары: в Киеве пройдет второй White Nights Festival. Africa

Когда состоится фестиваль White Nights Festival. Africa?

Наиболее страстная, удивительная и многогранная часть мира откроет все свои тайны 13 и 14 августа на Арт-заводе «Платформа». В течение двух ночей там будет греметь фантазийный White Nights Festival. Africa. А на нем — 7 сцен, более 15 направлений электронной музыки, 100 тонн тематических декораций и света и неповторимое путешествие к себе и глубинам африканской мифологии.

На White Nights Festival. Africa ты найдешь ответы на главные вопросы.

Кто мы? Ученые доказали, что биологический вид Homo sapiens происходит из Восточной Африки. А значит, все мы — родом именно оттуда. Там наши истоки и естество, которые мы до сих пор прятали глубоко внутри. Открой их и покажи миру на White Nights Festival. Africa.

Африка — мир поразительных контрастов, часть мира, где соседствуют более 2000 языков и колдовские ритуалы, современные богатые страны — с общинами, где полностью отказались от благ цивилизации, древнее прошлое — с суперсовременностью. Именно этим континент и привлекает, как магнитом. Таким же магическим и контрастным станет White Nights Festival. Africa, все пространство которого украсят тоннами различных тематических декораций и сценического света.

Какими мы будем? White Nights Festival. Africa — пространство высвобождения себя настоящего. Покажи, какова твоя суть. Выбери яркий образ из мифов и верований континента, который тебе по душе.

Как будет звучать White Nights Festival. Africa? Музыкальные повелители из разных уголков мира будут отвечать на фесте за слияние первобытного драйва с современными битами. Кто превратит древние африканские мифы в зажигательные ритмы?

Первый хедлайнер White Nights Festival. Africa — MAGDALENA, знаменитая музыкальная трендсеттерка, которая стояла у истоков семьи Diynamic Music. Именно они вместе с создателями этого известного всем меломанам лейбла Mladen Solomun и Adriano Trolio открыла в Гамбурге легендарный клуб EGO. Там MAGDALENA взяла на себя не только менеджерские обязанности, но и стала постоянным диджеем. Далее — выступления на культовых площадках, смелые эксперименты в студии, дебютные треки, успешные пластинки, собственное международное шоу SHADOWS, которое гремит от Ибицы до Тулума. И несмотря на все это, артистка не спешит замедляться и почивать на лаврах. Для своих украинских фанов она готовит множество музыкальных сюрпризов.

Фестиваль Белые ночи. Африка: когда, где и хедлайнеры пресс-служба

Впервые на White Nights Festival установят не 6, а 7 сцен, на которых будут зажигать:

одна из самых известных женщин-диджеев в жанре Progressive House в Европе и основательница лейбла Siona Records Miss Monique;

знаменитый гуру, идеолог и отец украинской бейс-сцены Tapolsky;

импровизационная группа Junket, искусно сочетающая саксофон, флейту и вокал с электронными битами;

одни из самых популярных диджеев, продюсеров и распространителей драм-н-бейса в Украине Derrick & Tonika;

известная транс-диджей и продюсер с более чем 20-летним профессиональным опытом Anna Lee;

первый украинский артист, который попал в сотню лучших диджеев мира по версии Dj Mag Omnia и другие талантливые украинские и зарубежные музыканты.

Фестиваль Белые ночи. Африка: когда, где и хедлайнеры пресс-служба

К тому же в рамках ивента представят свои шоукейсы KOLO, APLAY, Power FM, Rim Records и PRODJ.

Седьмая SPECIAL STAGE станет оплотом транса (13 августа) и драм-н-бейса (14 августа).

Как будет выглядеть White Nights Festival. Africa? Лучшие художники Украины покажут на фестивале свои арт-творения. Адепт междисциплинарности искусства и импровизации Егор Лемзяков представит серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма, в названии которой скрыта отсылка к легендарному поединку Мухаммеда Али с Джорджем Форманом 1974 года в Киншасе в Африке. Диджитал-художник, аниматор, музыкант и композитор Демьян Ферий представит серию работ в технике диджитал-коллаж, посвященную высоким идеалам (как современным, так и «классическим»), которые изображены с использованием атрибутов повседневности Украины и ее недавней истории.

Присоединится к арт-составляющей фестиваля и институция X-Platform. Ее участники представят сразу несколько работ: DARUMA, Cerebra: L A 8 Y R I N T H, «Терраморфинг», «Эквилибр», «Метанойя» из серии «Новая Мифология».

White Nights Festival. Africa в кино. Международный кинофестиваль «ОКО» презентует на фестивале три ленты об удивительном континенте — «Поговорим о снах», «Афро-волосы и другие мифы» и «Мисс Соблазн».

Также гостей ивента традиционно ждут 20 баров, фуд-корт от Ulichnaya Eda, Lounge Zone, многочисленные тематические фотозоны, Mapping и множество других развлечений.

Кто я? Ищи ответ на White Nights Festival. Africa, погрузившись в мистику таинственного африканского континента и пройдя ритуал освобождения себя настоящего.

Ищи ответ на White Nights Festival. Africa, погрузившись в мистику таинственного африканского континента и пройдя ритуал освобождения себя настоящего. Когда? В течение двух магических ночей 13 и 14 августа.

В течение двух магических ночей 13 и 14 августа. Где? На Арт-заводе «Платформа».

На Арт-заводе «Платформа». Cколько? 899-2400 грн.

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