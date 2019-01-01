Спектакли, варьете и экскурсии: события Киева 19 – 25 июля

Еще не знаете, как разнообразить рабочие будни – скорее читайте афишу событий Киева на 19 – 25 июля.

Жара начала сдавать обороты, а вот афиша интересных событий Киева – нет. Поэтому на этой неделе в столице пройдет множество интересных событий. Куда пойти в Киеве 19 – 25 июля – читайте в нашем материале.

Афиша событий Киева 19 – 25 июля

Спектакль «Карбид»

Когда и где: 19 июля, 20.00, Курени,

19 июля, 20.00, Курени, Сколько: 500 грн.

Дикий театр порадует театральную публику приключенческой комедией по мотиву романа Андрея Любки. Главный герой – учитель истории Тис, которому после падения в канализационный люк приходит идея, как объединить Украину и ЕС. Нужно построить тоннель и по нему провести всех украинцев в ЕС и тогда Евросоюзу ничего не останется, кроме как принять Украину в свой состав. Как будет проходить реализация проекта – узнаете на спектакле.

Арт-завтрак в NAM. Мэри Кассат, Татьяна Яблонская: биография и творчеcтво Куда пойти в Киеве: арт-завтрак depositphotos

Когда и где: 21 июля, 12.30, NAM - Modern Vietnamese Cuisine,

21 июля, 12.30, NAM - Modern Vietnamese Cuisine, Сколько: 500 – 2000 грн.

Начать утро с приятного – обсуждения искусства можно в Modern Vietnamese Cuisine уже в эту среду. Там состоится арт-завтрак, на котором обсудят творчество американской художницы-импрессионистки Мэри Кассат и советской художницы-живописца Татьяны Яблонской.

Спектакль «Два медведя»

Когда и где: 22 июля, 19.00, Киевская крепость,

22 июля, 19.00, Киевская крепость, Сколько: 150 грн.

Кажется, уже ничего более нельзя было придумать в интерпретации этой известной пьесы гениального Мастера слова и драматургии Антона Чехова, ведь она выдержала невероятное количество театральных постановок и экранизаций. Но кажется, актерам театра «Маскам рад» все-таки удалось придумать что-то новенькое. Теперь только здесь зрители за один «подход» могут посмотреть две разножанровые постановки «Медведь»! Итак, вас ждет вдвое больше шуток, смеха, молниеносного любви и неповторимого чеховского литературного стиля.

Варьете «Рояль» 21+

Когда и где: 23 июля, 19.00, Caribbean Club,

23 июля, 19.00, Caribbean Club, Сколько: 590-1490 грн.

Варьете-шоу «Рояль» состоит из музыкальных и откровенных перформансов. Оригинальная аранжировка, яркие костюмы, живая музыка и обольстительные танцовщицы – вот на этом моменте уже можно покупать билеты! На один вечер организаторы шоу приглашают зрителей на свидание с Парижем! Комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал ароматного вина и притягательное шоу в лучших традициях. Здесь вы не увидите вульгарных постановок. Легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого.

Спектакль «Золотой цыпленок»

Когда и где: 24 июля, 21.00, Театр на Михайловской,

24 июля, 21.00, Театр на Михайловской, Сколько: 200 грн.

«У деда и бабы снесла яйцо курочка Ряба ...». Эта сказочная «новость» известна всем детям. Но представьте, что «мышка не пробежала, хвостиком НЕ махнула, яичко не упало и не разбилось ...»! Вот тут все и началось !!!

Точнее, с этого начинается спектакль «Золотой цыпленок», который предлагают юным зрителям и их родителям актеры Театра «Божья коровка». События в сказке развиваются молниеносно! Хитрая Лиса и ее «товарищ» Волк завладели золотым яичком ... Вскоре на свет появился хорошенький золотой Цыпленок ... Что ждет его? Как жить оно в этом мире? Кто заменит ему мать наседку?

Экскурсия «Дом барона без барона. Прогулка с киносеансом» Куда пойти в Киеве: экскурсия в Дом барона depositphotos

Когда и где: 25 июля, 16.00, начало у Национальной оперы,

25 июля, 16.00, начало у Национальной оперы, Сколько: 300 грн.

Во время экскурсии мы сможем оценить роскошь старинных доходных домов на Владимирской улице и узнать, что скрывают их фасады. Мы прогуляемся по Большой Подвальной (сегодня ул. Ярославов Вал) и рассмотрим легендарный фонтан, руины Золотых ворот, увидим парикмахерскую «Антоний» и не только. Зайдем в «Дом Барона» и увидим все примечательные особенности его интерьера. Почувствуем себя частыми гостями кофейни «У Золотых ворот», побываем на киносеансе в электротеатре «Уникат», полюбуемся Киевом с неожиданного ракурса.

Автор: Ксения Бреславская

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