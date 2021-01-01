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Музыка. Речка. Любовь: романтический сольник SunSay в Киеве

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Узнайте, когда и где можно окунуться в удивительные вибрации любви и добра от SunSay.
Концерт Sunsay в Киеве: где и когда
Концерт Sunsay в Киеве: где и когда
пресс-служба

Треть своей жизни Андрей Запорожец творит в проекте SunSay. И каждый год в этом путешествии абсолютно не похож на другие: запись альбома на Бали, коллаборации с Иваном Дорном, Алиной Орловой и Джоном Форте, концерт для самого Далай Ламы, а после и вовсе увлечение ретро-музыкой в разгар мировой пандемии коронавируса.

2 сентября SunSay приглашает окунуться в удивительные вибрации любви и добра под ритмы уже знакомых песен.

«Я выражаю только то, что внутри меня: все, что меня волнует. Переживания какого-то восторга, чего-то красивого. Это может быть связано с происшествиями в мире. С революциями, войнами. Что-то, что тебя цепляет, трогает. Какие-то негативные моменты тоже могут вдохновить. Жизнь сама по себе вдохновляет. Мы ее проживаем, и она отражается в творчестве», — описывает свою музыку Запорожец.

Для первой, спустя долгие месяцы, встречи наедине места лучше ЮБК не найти. Там, на берегу Днепра, с видом на зеленые холмы украинской столицы, в лучах закатного солнца SunSay готовится встретить светящиеся лица поклонников. Ведь что может быть более потрясающее, чем петь любимые «Будь слабей меня», Wind Song и «Дайвер» в столь теплой атмосфере?

Эта встреча станет особенной не только для артиста, но и для слушателя. Ведь, сколько бы SunSay не менялся, неизменным принципом группы остается любовь.

  • Где: ЮБК, Труханов остров
  • Когда: 2 сентября, 20:00
  • Сколько: 550-1550 грн

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Теги: Куда пойти в Киеве, концерты в Киеве, SunSay
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Источник: ivonа bigmir)net

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