«Время» в современном искусстве. Разбор профи

Вопрос о том, что же есть время, может показаться элементарным. Мы cталкиваемся со временем постоянно. Ориентируемся на часы, планируем ход дня, вечно опаздываем и часто что-то упускаем. Времени всегда достаточно, пока оно не закончится. Само понятие «время» настолько многогранно, что порой мы теряемся, как лучше бы его объяснить.

Время и его наименования

В физике время – это неопределяемая величина, отмеривающая длительность существования объектов. Философия же определяет время как базовое свойство, следующее изменение объекта из прошлого, через настоящее в будущее. Аристотель описывал время как меру движения, считал его всеобъемлющим фактором, выходящим далеко за пределы локального.

Похожие определения встречаются позже и у Декарта, пускай тот и разбирал время в контексте создания рациональной философии, а не стремился к созданию общепринятого термина.

В мифологии отношение ко времени более поэтичное. В Древней Греции мы видим персонификацию времени в образе Хроноса, который олицетворял собой линейное время, и в чуть менее известном боге Эоне, который был тесно связан с понятием вечности. Римский «аналог» Эона – богиня Этернитас, чей профиль часто изображался на медных монетах. В средневековой философии от имени этой богини произошел термин «этернитас» – «без начала и конца».

Искусство всегда было и будет уникальным видом восприятия и воссоздания действительности. Художники играли с формой и способом подачи, искали свой путь понимания фундаментальных вещей. Поэтому нам так важно обращаться к деятелям искусства, когда мы ищем ответ на вопрос, что такое время?

Кристиан Марклей The Clock, 2010-2011 pinterest.com

Современное искусство по форме и наполнению часто сильно контрастирует с работами на схожую тему художников прошлого. Работы мастеров, о которых речь пойдет далее, невероятно отличаются между собой, но их объединяет одна тематика – время.

Время и жизнь. Техчин Се (Tehching Hsieh)

One Year Performance (Time Clock Piece), 1980–1981

Техчин Се. One Year Performance 1980-1981 pinterest.com

Техчин Се – тайваньский художник, чьи перформансы были всегда длительными и трудоемкими. Для работы «Перформанс в один год» (One Year Performance (Time Clock Piece) он заперся в комнате с 11 апреля 1980 по 11 апреля 1981, откуда не выходил вплоть до окончания акции. В его комнате находились часы, по которым он бил каждый час, при этом фотографируя себя. Через год он создал из этих фотографий шестиминутный фильм. Перед началом перфоманса Се обрил голову. Таким образом художник хотел передать ход времени: волосы растут от фотографии к фотографии.

Желание заниматься искусством жило в Се с раннего детства, но Тайвань во второй половине XX в. был не лучшим пространством для реализации творческого потенциала. Художник перебрался в Нью-Йорк, где в течение шести лет нелегально жил и работал уборщиком в ресторанах. Его жизнь тогда сводилась к рутинному чередованию: дом-работа-дом-работа. Эту рутинность мы видим и в его творчестве. Но это работы не автобиографического характера. Так художник воплощает свое понимание жизни и то, какую роль в ней играет время.

Год – это обозначение одного цикла оборота Земли вокруг Солнца, счетчик человеческой жизни, единица этой самой жизни. Се следует течению времени, изучает его изнутри и принимает. Для Техчина Се время нейтрально. Оно фундамент, на котором стоит искусство. А искусство и есть сама жизнь.

Время сегодня и завтра. Он Кавара (On Kawara)

«Сегодня» (Today), 1966–2014

Он Кавара, Today 1966-2014 pinterest.com

Концептуальный художник японского происхождения Он Кавара посвящал всего себя тематике времени, размышляя о своем сегодняшнем и призрачном завтрашнем дне. В 1966 г., после переезда в Нью-Йорк, он создает серию работ под названием «Сегодня» (Today), которая и по сей день является его «визитной карточкой». Кавара создавал простые двухцветные акриловые картины, чтобы запечатлеть каждый день, когда он просыпался, с указанием даты, языка и формата того места, где они были написаны. Состоит серия из более чем 3 000 полотен, которые создавались с 4 января 1966 г. вплоть до его смерти в 2014-м.

Другие серии работ включают в себя серию открыток «Я ушел и я встретил» (I Went and I Met), отправленных его друзьям, с подробным описанием аспектов его жизни. Также в его творчестве можно найти серию телеграмм, отправленных различным людям с сообщением «Я все еще жив» (I Am Still Alive).

В серии «Сегодня» Кавара интерпретирует каждый день как отдельную, независимую часть в более широком контексте упорядоченного течения времени. Как в серии «Сегодня», так и в других сериях он рассматривает календарь как человеческий конструкт.

Он Кавара Телеграмма pinterest.com

Художник считает, что оценивание времени формируется культурным контекстом и личным опытом. Основой его работ служит исследование банальности существования и прозаичности времени. Для него главным был текущий момент, важно было сейчас, сегодня создать, запечатлеть момент, дату и место. В его понимании завтра – это день, когда он ничего не создаст, а это будет означать, что время вышло.

Время и любовь. Феликс Гонзалес-Торрес (Felix González-Torres)

Untitled (Perfect Lovers), между 1987–1990 и 1991

Феликс Гонзалес-Торрес Perfect Lovers 1991 pinterest.com

Американский художник кубинского происхождения Феликс Гонзалес-Торрес создавал свои минималистичные скульптуры, используя индустриальные материалы: струны, часы, кипы бумаг, конфеты, лампочки. Он не гнался за формой, ведь в центре его работ была идея. Гонзалес создает инсталляции, открытые к прямой коммуникации со зрителем. Художник часто работал с темой взаимоотношений между людьми. Инсталляция «Без названия» («Идеальные любовники», 1987–1990) – одна из самых известных. Состоит из двух синхронизированных часов, которые идут в унисон, но в какой-то момент синхронизация сбивается. Эту работу Гонзалес создал после того, как узнал, что его партнер болен СПИДом. Тогда Торрес почувствовал, насколько неожиданно ход времени может прерваться.

Время всегда пугало Торреса, о чем он говорит в одном из интервью. Работа «Без названия» («Идеальные любовники») была для него одной из самых страшных. Торрес хотел встретиться с ней лицом к лицу, видеть эти часы, тикающие в унисон лишь короткий промежуток времени. Для него они стали символом, предвестниками скорой ресинхронизации, а с ней и смерти.

Тема времени и тема смерти всегда шли рука об руку. Выражение Memento mori («Помни о смерти») возникло еще в период античности и стало популярным в период средневековья. Каждый художник изображает жизнь такой, какой бы хотел ее видеть. И каждый изображает время – мост между рождением и гибелью, отрезок, формы которого будут всегда разнообразны. Не обязательно знать тысячи и сотни трактовок слова «время», главное – вовремя понять, как им распоряжаться, пока оно не станет последней песчинкой в песочных часах.

Автор: Алиса Морозова, магистр искусств

