Создатели саундтрека к культовой игре Witcher 3: Wild Hunt – хедлайнеры музыкальной сцены Comic Con Ukraine 2021.

Самый масштабный из проведенных на Арт-заводе «Платформа» и крупнейший украинский фест гик-поп-комьюнити Comic Con Ukraine вновь собирает любителей комиксов, манги, манхвы, аниме, игр, фильмов, сериалов, косплей и к-поп. Доставайте лучшие костюмы, парики и аксессуары – уже 4-5 сентября в Киеве вы сможете на славу оторваться. Ведь развлечения в этом году бешено-крутые. Поляки Percival, которых стоит благодарить за саундтрек к культовой игре Witcher 3: Wild Hunt; дефиле четвероногих в костюмах известных персонажей Dog Cosplay; первое живое выступление блогерки Eileen – и это только начало раскрытия программы Comic Con Ukraine 2021!

Comic Con Ukraine: названы первые хедлайнеры пресс-служба

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Хедлайнеры первого дня Comic Con Ukraine 2021 – польский фолк-метал коллектив Percival. Они приняли участие в создании 9-и из 35-и саундтреков культовой игры The Witcher 3: Wild Hunt. И даже само название группы образовано от имени персонажа из серии книг о «Ведьмаке» – гнома Персиваля Шуттенбаха. Percival впервые выступят в Украине с уникальным музыкальным шоу The Wild Hunt Live!

Их выступления – невероятное атмосферное действо с яркими сценическими образами и исключительным звучанием. Музыканты играют не только на современных гитарах и барабанах, но и на инструментах, которые уже давно стали историей – мандолине, византийской лире, давуле, бодхране, дарбуке и многих других. Именно 4 сентября все посетители Comic Con Ukraine смогут услышать незабываемый саундтрек к игре Witcher 3: Wild Hunt и альбом Równonoc, который отметили специальным призом Golden Record в Польше (ведь тираж пластинки превысил 15 000 экземпляров).

Музыкальный сюрприз Comic Con Ukraine 2021 – блогерка Eileen (Елена Андросова). Она делает невероятные каверы на украинском языке на композиции из сериалов «Ведьмак», «Игра престолов», игры «Скайрим» и других. Песни в ее авторском переводе стали настоящими хитами и достигают почти миллиона просмотров. Eileen настолько популярна во всем мире, что известный своим «мяукающим» треком Alugalug Cat южноафриканский артист The Kiffness пригласил ее поучаствовать в масштабном «Международном симфоническом мэшапе». Во время него музыканты со всего мира дополнили кошачий хит звуками виолончели, укулеле, флейты, а также барабанами, гитарой, лоу-вистлом и вокалом. Елена стала единственной украинкой, приглашенной к сотрудничеству.

На Comic Con Ukraine 2021 блогерка впервые выступит вживую со своим кавер-проектом.

Cosplay- и Cover Dance-шоу с призом в 100 000 гривен. Это те развлечения, без которых невозможно представить конвенцию. Участники смогут не просто творчески реализоваться, очаровать публику, но и побороться за звание лучшего и призовой фонд. Прием заявок открыт до 1 августа.

Наибольший гик-маркет Comic Con Ukraine собрал почти 100 тематических магазинов со всех уголков Украины. Фестиваль поддерживает отечественных хенд-мейд-производителей, поэтому в этом году для них выделено особенно много места. На маркете можно найти изделия в стимпанк-стиле; светильники, расписанные вручную; атрибутику для косплея; очки, как у Тони Старка; волшебную палочку, как у Гарри Поттера; украшения, как у эльфийки Арвен; самый большой стенд коллекционных фигур; комиксы и артбуки на украинском и английском языках и многое другое.

Comic Con Ukraine: названы первые хедлайнеры пресс-служба

Dog Cosplay: Comic Con Ukraine – полностью территория pet-friendly! Цель Dog Cosplay – не только весело провести время с четвероногими друзьями и пройти по красной дорожке, переодевшись вместе с ними в любимых героев. Comic Con стремится привлечь внимание людей к проблемам бездомных животных. В пет-зоне каждый желающий может приобрести яркую одежду и игрушки для любимца, обратиться к услугам профессионального грумера, пообщаться с зоопсихологами, получить консультацию по адопции и забрать котика или собачку себе, подарив животному дом. Принять участие и узнать больше о правилах Dog Cosplay можно по ссылке.

Comic Con Ukraine: названы первые хедлайнеры пресс-служба

Социальная ответственность – один из важнейших принципов конвенции. С 2021-го года Comic Con Ukraine начинает сотрудничество с еще одной благотворительной инициативой – проектом «Мама, посади дерево», который занимается посадкой деревьев по всей Украине. Его цель – выполнение мирового плана по восстановлению лесов. На Comic Con Ukraine каждый сможет приобрести мерч проекта, деньги с продажи которого пойдут на посадку деревьев. Эта инициатива замечательна еще и тем, что объединяет семью за общественно полезным делом и учит детей с детства ценить природные ресурсы.

Арт-аллея «Супергерои и сортировка» от участников Аллеи Художников. Украинские конвенция комиксов продолжит сортировать мусор в рамках сотрудничества с ОО «Україна без сміття». Особенностью нынешней инициативы станет сбор средств на нужды новой сортировочной станции. Для этого организаторы привлекают художников, которые создадут работы на тему «Супергерои и сортировка», которые впоследствии воплотятся в отдельной линейке мерча. Кроме этого, каждый сможет научиться правильно сортировать мусор, получить консультацию от эко-волонтеров, а все, что отсортировано во время фестиваля, поедет на переработку.

Comic Con Ukraine: названы первые хедлайнеры пресс-служба

Кроме ярких шоу, на фестивале вас ждут различные фотозоны, стенды кинодистрибьюторов, Аллея Художников, фудкорты с вкусными блюдами, зоны, где каждый сможет поиграть в настольные, LARP или видеоигры.

За прошедшие годы на Comic Con Ukraine успели побывать такие звездные гости, как Кристофер Ллойд, Дэнни Трехо, Джон Рис-Дэвис, Брайан Декарт и Джон Ромеро.

Что: Фестиваль гик-поп-культуры Comic Con Ukraine

Фестиваль гик-поп-культуры Comic Con Ukraine Когда и где: 4-5 сентября, Арт-завод «Платформа»,

4-5 сентября, Арт-завод «Платформа», Билеты: comiccon.ua

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