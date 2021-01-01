Украинцы уже сегодня могут побывать в гастрономическом Нью-Йорке, отведав настоящих бруклинских хот-догов Nathan's Famous.

Такую возможность предоставляет сеть заправочных станций SOCAR Energy Ukraine, выкупив франшизу известного американского бренда. 14 июля состоялась официальное открытие сети фаст-фудов и уже на 6 заправках пока Киева и пригорода можно поесть легендарные хот-доги.

6 локаций, где поесть самые модные нью-йоркские хот-доги SOCAR

А хот-доги легендарны прежде всего классической «американской мечтой» в действии. Их история началась в 1916 году с 300 долларов, которые вложил польский эмигрант с еврейскими корнями Натан Хандверкер в производство хот-догов по рецепту своей супруги Иды.

6 локаций, где поесть самые модные нью-йоркские хот-доги SOCAR

Сегодня самые популярные вкусы можно попробовать на сети заправок SOCAR Energy Ukraine. Кстати, для этого не обязательно иметь автомобиль.

SOCAR Energy Ukraine компания, которая представляет на своих площадках уже 10 лет различные закусочные бренды мира. «Starbucks, Julius Meinl, аутентичные блюда и продукты из Азербайджана - все это можно попробовать на наших АЗС, - говорит генеральный директор SOCAR Energy Ukraine Ельчин Мамедов.

- Это прежде всего высокие стандарты качества, которые отличают нас от многих других. Именно поэтому компания SOCAR начала партнерство с Nathan's Famous - брендом, который является родоначальником американской культуры быстрого питания и развивает ее во всем мире.

На официальное мероприятие прилетел вице-президент компании Nathan's Famous, Джеймс Вокер, который рассказал, что всего в мире более 80 тысяч точек продажи хот-догов, и Украина весьма перспективный рынок для американского фаст-фуда.

Джеймс Вокер SOCAR

Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана, Ельмира Ахундова, также подчеркнула, что «SOCAR Energy Ukraine инвестирует и развивает культуру еды в стране, продолжая знакомить украинцев с лучшими мировыми брендами».

Ельмира Ахундова SOCAR

Так в чем же уникальность американских хот-догах, продающихся на азербайджанских заправках?

Прежде всего то, что потребители могут попробовать хот-доги и картофель, технологические и вкусовые качества которых такие же, как в Нью-Йорке.

6 локаций, где поесть самые модные нью-йоркские хот-доги SOCAR

Для этого ингредиенты хот-догов привозят со всего мира. В частности, знаменитый картофель Nathan's Famous доставляют из Нидерландов. Права на ее уникальный размер и тип нарезки Crinkle Cut принадлежат исключительно Nathan's Famous. Сосиски из 100% говядины, изготовленные практически по той же рецептуре, которую разработали основатели франшизы более 100 лет назад.

6 локаций, где поесть самые модные нью-йоркские хот-доги SOCAR

Саму же говядину доставляют только из Германии и США. Рецептура булочек была разработана французскими пекарями, а доставляют их для SOCAR из стран Балтии.

Попробовать хот-доги с шестью разными соусами и картофель с уникальным типом нарезки Crinkle Cut можно можно на 6 АЗС в Киеве и Киевской области по следующим адресам:

Столичное шоссе, 100,

ул. Сортировочная, 24

проспект Степана Бандеры

бульвар Дружбы Народов, 35

с. Гатное, ул. Институтская, 4

с. Гора автодорога Киев-Харьков, 28 км

6 локаций, где поесть самые модные нью-йоркские хот-доги SOCAR

И это только начало, поскольку в ближайших планах SOCAR – расширение географии. Так поесть американский хот-дог можно будет в Одессе и на основных магистралях страны.

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