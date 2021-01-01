Бытует мнение, что если подстричь кота налысо, то она обязательно заболеет. Как оказалось, это далеко не так.

Кошек можно и нужно стричь, правда это касается больше пушистых или плюшевых пород в жаркое время года.

Породы, которые вывели искусственно - самостоятельно не могут себя обслуживать, а навыки вычесывания лишней шерсти у них на самом примитивном уровне. Особенно это касается персидских кошек. Именно потому им необходима помощь со стороны.

Не рекомендуется стричь кошек налысо в зимнее время, чтобы избежать переохлаждения животного. Но если нужно обрезать колтуны, то ничего страшного не произойдет. Потому что под свалявшейся шерстью кожа животного не дышит, и на ней могут появиться различные высыпания, перерастающие в более серьезные болезни.

Что следует учитывать при стрижке кошек

У них очень тонкая и чувствительная кожа, которую легко поранить. Не приученное к регулярным процедурам стрижки животное, может попросту не дать избавить себя от дискомфорта.

Желательно, чтобы все подобные процедуры совершал специалист, либо это необходимо делать инструментами особого назначения, которые не принесут питомцу страданий.

Можно ли стричь котов налысо? Pinterest

Важное

Шерсть на мордочке, голове и внутри ушных раковин животного стричь нельзя – это повредит психике и самочувствию питомца.



Не рекомендуется использовать миорелаксанты владельцам котов почтенного возраста или питомцев с сердечными и легочными заболеваниями. Если животное не имеет хронических болезней, такой укол пройдет без последствий.

Какие бывают стрижки

Гигиеническая стрижка – это удаление колтунов, обрезание шерсти до приемлемой длины, вычесывание при линьке. Такие стрижки полезен для самочувствия животного и необходимы при дерматитах, заражении блохами и для профилактики появления ушного клеща.

Выставочные стрижки – необходимы для того, чтобы подчеркнуть достоинства питомца и деликатно скрыть его недостатки.

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