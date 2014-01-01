На что обратить внимание, как провести конец недели и чего остерегаться - расскажут карты таро .

Карта дня на 14 июля: 10 чаш

День наполнен эмоциями, радостью и счастьем. Тут исполнится какая-то ваша мечта, что обернется успехом.

Таропрогноз на 14, 15, 16 июля 2021 года Pinterest.com

Как провести день: 10 пентаклей, Король мечей, Императрица

Помните, что вы яркая и цельная личность, чей холодный ум может решить любые трудности. В этом понимании вы и обретаете успех и внутренний комфорт.

Чего остерегаться: 6 пентаклей, рыцарь мечей, Иерофант

Остерегайтесь неуверенности в себе, скандалов и противостояний с противоположным полом. Смотрите на вещи шире, это поможет вам увидеть всю картинку, а не какую-то одну ее часть.

Совет карт: Король посохов, Королева посохов, Солнце

Любые встречи в этот день будут яркими и впечатляющими, отлично провести день с детьми и с супругами.

Карта дня на 15 июля: король пентаклей Таропрогноз на 14, 15, 16 июля 2021 года Pinterest.com

Финансовый успех гарантирован, так что обратите внимание на профессиональный рост и новые рабочие предложения. Возможно появится перспективное сотрудничество.

Как провести день: 9 мечей, 6 посохов, 10 пентаклей

Победите свои негативные мысли и надуманные страхи, это приведет вас к процветанию, как личностному, так и финансовому. Помните, что любые страхи только – внутри вашей головы и вы можете с ними справиться.

Чего остерегаться: Рыцарь пентаклей, 2 пентаклей, 8 пентаклей

Старайтесь остерегаться любых непонятных и двойственных ситуаций, особенно тех, на решение которых потребуется много времени.

Таропрогноз на 14, 15, 16 июля 2021 года Pinterest.com

Совет карт: Король чаш, 8 мечей, Туз пентаклей

Любые ограничения должны быть преодолены, потому что вам даются интересные шансы и их нужно брать. Возьмите свои шансы и насладитесь успехом.

Карта дня на 16 июля: Сила

Яркий и эмоциональный день, где вы сможете почувствовать свою силу, укротить свои страхи и выйти на новый уровень.

Таропрогноз на 14, 15, 16 июля 2021 года Pinterest.com

Как провести день: король чаш, 2 пентаклей, Правосудие

У вас будет выбор между разумом и эмоциями, с одной стороны захочется провести день с любимым человеком, купаясь в признании, а с другой стороны, по правосудию, вам захочется вспомнить все прошлые обиды и отрубить контакты. Соблюдайте баланс.

Чего остерегаться: 8 мечей, 5 мечей, Иерофант

Остерегайтесь закрытости, мнимых страхов и преклонения перед другими. Все в ваших руках, будьте свободнее.

Таропрогноз на 14, 15, 16 июля 2021 года Pinterest.com

Совет карт: 10 чаш, рыцарь пентаклей, 7 посохов

Не идите на принцип и ничего никому не доказывайте, это вам принесет радость и эмоциональную полноту.

Ася Николаенко

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