День отличный во всех отношениях, на что обратить внимание - скажут карты таро.

Таропрогноз на 8 июля: сегодня вас ждет успех Pinterest

Карта дня – 10 пентаклей

Период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. День обещает удачное свершение ваших планов.

Как провести день – Рыцарь мечей, 4 посохов, 4 пентаклей

Первичный результат достигнут и вам есть с чем себя поздравить. Вы обрели ценный опыт, который должен быть проанализирован и сохранен с тем, чтобы идти дальше.

Таропрогноз на 8 июля: сегодня вас ждет успех Pinterest

Чего остерегаться – 6 пентаклей, 3 чаш, 8 кубков

Если в этот день вам представится возможность провести время с интересными людьми – не уходите от таких возможностей. Судьба готовит вам подарочек.

Совет карт – Колесница, 2 чаш, Смерть

Принимайте любые изменения с радостью и открытым сердцем, они приведут вас к новым и приятным свершениям.

Ася Николаенко

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