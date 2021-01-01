Таропрогноз на 8 июля: сегодня вас ждет успех
День отличный во всех отношениях, на что обратить внимание - скажут карты таро.
Карта дня – 10 пентаклей
Период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. День обещает удачное свершение ваших планов.
Как провести день – Рыцарь мечей, 4 посохов, 4 пентаклей
Первичный результат достигнут и вам есть с чем себя поздравить. Вы обрели ценный опыт, который должен быть проанализирован и сохранен с тем, чтобы идти дальше.
Чего остерегаться – 6 пентаклей, 3 чаш, 8 кубков
Если в этот день вам представится возможность провести время с интересными людьми – не уходите от таких возможностей. Судьба готовит вам подарочек.
Совет карт – Колесница, 2 чаш, Смерть
Принимайте любые изменения с радостью и открытым сердцем, они приведут вас к новым и приятным свершениям.
Ася Николаенко
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