Кто-то из Украины может выиграть $127 миллионов в Powerball США в субботу. Узнайте, как это сделать!

Как выиграть $127 миллионов в Powerball? theLotter.net

Американская лотерея Powerball разыграет в субботу $127 миллионов, и это крупнейший лотерейный приз в мире, на сегодняшний день.

В январе этого года лотерейные фанаты со всего мира с придыханием следили за чуть ли не ежечасным ростом джекпота американской лотереи Powerball, когда казалось, что лотерея вот-вот побьет свой собственный рекорд джекпота в $1.586 миллиарда, рекорд, который был установлен в январе 2016 года. В итоге, джекпот выиграли на отметке $730 миллионов, единоличным победителем этой безумной суммы денег стал обладатель билета, купленного в штате Мэриленд.

Если вы хотите тоже попытать счастья и принять участие в предстоящем тираже легендарной американской лотереи в эту субботу, 10 июля, то сделать это вы можете онлайн, не въезжая на территорию Соединенных Штатов.

Вы можете официально принять участие в лотерее Powerball онлайн, на сайте theLotter.net.

Джекпот Powerball достиг $127 млн, это свыше 3 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 10 июля.

Для вашего удобства, сервис TheLotter запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Как играть в Powerball?

Для победы в лотерее Powerball необходимо угадать 5 основных номеров и дополнительный шар Powerball. Стартовый джекпот Powerball составляет около $20 млн* и может достигать невероятных размеров, увеличиваясь на десятки и даже сотни миллионов долларов с каждым тиражом без победителя!

Самый высокий из разыгранных на сегодняшний день приз составил 1,58 млрд долларов – это крупнейший джекпот в истории! Он был выигран в январе 2016 года. Купить билет можно в любое удобное для вас время и вы можете стать миллионером с джекпотом или вторым призом в $1 млн! Все, что нужно для этого сделать – это угадать всего 5 номеров! Победитель главного приза лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $127 млн.

Как участвовать в Powerball из Украины?

Как известно, билеты Powerball продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.net (спецсайт сервиса theLotter). Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

«Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее».

Отметим, что участие в лотереях США онлайн отвечает всем требованиям национальной лотереи Америки, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Powerball через theLotter.net (спецсайт сервиса theLotter ), вам надо:

Создать учетную запись

Выбрать Powerball из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей

Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами)

Добавить к билету мультипликатор «Powerplay» (по желанию)

Оплатить заказ

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$127 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может быть вашим! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.

Хтось із України може виграти $127 мільйонів в Powerball США в суботу. Дізнайтеся, як це зробити!

Американська лотерея Powerball розіграє в суботу $ 127 мільйонів, і це найбільший лотерейний приз в світі, на сьогоднішній день.



У січні цього року лотерейні фанати з усього світу з придихом стежили за мало не щогодинним зростанням джекпоту американської лотереї Powerball, коли здавалося, що лотерея ось-ось поб'є свій власний рекорд джекпоту в $ 1.586 мільярди, рекорд, який був встановлений в січні 2016 року. У підсумку, джекпот виграли на позначці $ 730 мільйонів, одноосібним переможцем цієї божевільної суми грошей став власник білета, купленого в штаті Меріленд.



Якщо ви хочете теж спробувати щастя і взяти участь в майбутньому тиражі легендарної американської лотереї в цю суботу, 10 липня, то зробити це ви можете онлайн, не в'їжджаючи на територію Сполучених Штатів.

Ви можете офіційно взяти участь в лотереї Powerball онлайн, на сайті theLotter.net.



• Джекпот Powerball досяг $ 127 млн, це понад 3 мільярди гривень. Найближчий тираж пройде ввечері в суботу, 10 липня.

• Для вашої зручності, сервіс TheLotter запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,15!

• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Як грати в Powerball?

Для перемоги в лотереї Powerball необхідно вгадати 5 основних номерів і додаткову кулю Powerball. Стартовий джекпот Powerball становить близько $ 20 млн * і може досягати неймовірних розмірів, збільшуючись на десятки і навіть сотні мільйонів доларів з кожним тиражем без переможця!

Найвищий з розіграних на сьогоднішній день приз склав 1,58 млрд доларів - це найбільший джекпот в історії! Він був виграний в січні 2016 року. Купити білет можна в будь-який зручний для вас час і ви можете стати мільйонером з джекпотом або другим призом в $ 1 млн! Все, що потрібно для цього зробити - це вгадати всього 5 номерів! Переможець головного призу лотереї отримає неймовірний джекпот, який, на даний момент, становить $127 млн.

Як брати участь в Powerball з України?

Як відомо, білети Powerball продаються тільки в США. Тим не менш, ви можете брати участь в лотереї і з України, купивши офіційні білети онлайн. Зробити це вам допоможе сайт theLotter.net (спецсайт сервісу theLotter). Заснований в 2002 році сервіс пропонує білети на найбільші тиражі світу.



Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:



«Місцеві агенти theLotter в США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не зобов'язані бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь в лотереї ».



Відзначимо, що участь в лотереях США онлайн відповідає всім вимогам національної лотереї Америки, і онлайн-учасник має такі ж шанси і права на призи, як і місцеві гравці. Додамо, що сайт не бере комісійних з виграшів. Його послуги оплачуються лише одного разу - в момент замовлення білетів (їх ціна на сайті трохи вище, ніж в офіційних точках продажу).



Щоб купити білети Powerball через theLotter.net (спецсайт сервісу theLotter), вам треба:

Створити обліковий запис

Вибрати Powerball зі списку, що містить приблизно 50 лотерей

Заповнити номера (ви можете грати зі своїми номерами, або з випадковими числами)

Додати до білета мультиплікатор «Powerplay» (за бажанням)

Оплатити замовлення



Працівник сервісу, що знаходиться в США, купить ваш фізичний білет. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення. Всі призи виплачуються повністю (після вирахування федеральних податків і податків штату). Сервіс не бере комісії з виграшів - оплата послуг здійснюється в момент покупки білета.

Найбільший в світі джекпот чекає вас

$127 мільйонів - найбільший на даний момент лотерейний джекпот. Купуйте білети на

найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може бути вашим! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.

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