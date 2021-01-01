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Инклюзивный Respublica FEST: музыка может менять Украину

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С 27 по 29 августа Старая Крепость в Каменце-Подольском превратится в крупный международный инклюзивный фестиваль.
Инклюзивный Respublica FEST
Инклюзивный Respublica FEST
Прес-служба

Это не просто крутое музыкальное развлечение — а масштабное социально значимое событие, которое способствует развитию украинской музыки, инклюзии и региональному туризму. Оно проходит при поддержке Украинского Культурного Фонда.

Respublica — первый фестиваль Украины, где отдают один из дней для шоукейса молодых украинских исполнителей. Также это единственный украинский фест, который доступен для посетителей и арт-деятелей с ограниченными возможностями.

Главные цели, которые реализует Respublica:

  • создание инновационного культурного продукта, который развивает креативные индустрии;
  • популяризация творчества молодых музыкантов;
  • фокусировка внимания общества на проблемах экологичности и доступности для арт-деятелей и посетителей с ограниченными возможностями крупных украинских фестивалей, как следствие — и в повседневной жизни;
  • поддержка регионального туризма и туристической отрасли, которая понесла колоссальные потери из-за всемирной пандемии и карантина.

Respublica FEST — это шоукейс-платформа, которая действует при любых условиях. Respublica — единственный фест Украины, который состоялся в 2020 году даже в условиях жесткого локдауна и пандемической паники. Фестиваль может полноценно функционировать как оффлайн, так и онлайн.

Respublica FEST способствует развитию современной украинской музыки путем предоставления молодым музыкантам площадок для презентации творчества. А также создает нетворкинг-платформу для обмена опытом между профессионалами и молодыми исполнителями.

Respublica FEST — это единственный инклюзивный музыкальный фестиваль Украины. Respublica особенно приглашает к выступлениям инклюзивные группы и зрителей, создавая для них действительно удобные условия.

Инклюзивный Respublica FEST
Инклюзивный Respublica FEST
Прес-служба
Это приглашение на фестиваль со шрифтом Брайля, площадки для жестовых переводчиков, специализированные биотуалеты, профильные инклюзивные ГО, пандусы и трапы к сценам, перевод песен на жестовом языке на главной сцене фестиваля, волонтерское сопровождение арт-деятелей и посетителей.

3 дня, 5 сцен и невероятный шквал музыки от артистов из всех уголков Украины. 3 сцены будут расположены в Старой Крепости, 1 — на Ратуше, 1 — на Русских Воротах. Среди исполнителей — знаменитые арт-провокаторы и борцы с ханжеством «Хамерман Знищує Віруси», украинская группа-феномен «Один в каное», андеграундные рэп-звезды из Харьковщины «Курган и Agregat», Сергей Жадан и его ска-панк-стая «Жадан і Собаки», одна из самых известных украинских метал-групп за рубежом KHORS, исследователи традиционной инструментальной музыки, обрядовых и бытовых песен «Гуляйгород», ровенские рокеры FarInHate.

И главное — еще 40 талантливых музыкантов, которых вы возможно даже не слышали! И к тому же 2 сцены (на Ратуше и Русских Воротах) точно будут свободными для посетителей. 

Вход на первый (27 августа) и третий (29 августа) фестивальные дни платные, а посетить шоукейс-день 28 августа можно будет совершенно бесплатно

Инклюзивный Respublica FEST
Инклюзивный Respublica FEST
Прес-служба
28-го августа — значимый шоукейс-день. Организаторы отбирают 30 музыкальных групп с помощью конкурса. И абсолютно все желающие могут подать заявку до 20-го июля.

Благодаря Respublica FEST молодые исполнители:

  • обратят на себя внимание не только слушателей, но и 40 музыкальных экспертов (организаторы фестов/концертов/туров, промоутеры, владельцы музыкальных площадок, СМИ);
  • получат нетворкинг с представителями индустрии;
  • попадут в каталог молодых исполнителей, который распространяется среди профессиональных представителей музыкальной индустрии и слушательской аудитории;
  • Respublica предоставит группам смонтированное видео выступления и разместит его на Youtube-канале фестиваля;
  • победителям фестиваля, 3-м лучшим группам, фест организует концертный тур 5-ю городами Украины уже в сентябре.

Часть выступлений 28-го августа будет транслироваться в мир фестиваля в игре Minecraft, который был создан в 2020 году. 

Respublica Showcase 2021 и Доступность на Respublica FEST 2021 реализуются при поддержке Украинского Культурного Фонда.

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Теги: февраль, Украина, концерт, Жадан и Собаки, Один в Каное, Камянец-Подольский замок
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