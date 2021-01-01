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Таропрогноз на 7 июля: на что обратить внимание в Иванов день

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В этот день обратите внимание на финансы и дела .
Таропрогноз на 7 июля: на что обратить внимание в Иванов день
Таропрогноз на 7 июля: на что обратить внимание в Иванов день
Pixabay.com

Карта дня – 8 пентаклей

Человек сам кузнец своего счастья, так что следует засучить рукава - и вперед! Ковать, ваять и стяжать. Посвятите все свое время текущим задачам, не отлынивайте от работы. Обращайте внимание на детали. У вас есть знания, опыт, мастерство, сноровка в работе, необходимо только применить все это. 

Как провести день – 7 пентаклей, 9 пентаклей, Дьявол

Не искушайтесь и не утопайте в гедонизме. Занимайтесь работой, решайте дела и не спешите. В этот день будьте терпеливы и умейте ждать. 

Таропрогноз на 7 июля: на что обратить внимание в Иванов день
Таропрогноз на 7 июля: на что обратить внимание в Иванов день
Pixabay.com

Чего остерегаться – Туз пентаклей, 8 посохов, 6 пентаклей

Не пытайтесь дать больше, чем у вас есть. И не пытайтесь взять больше, чем могут дать. Не время помогать или надеяться на чью-то помощь.

Совет карт – Королева чаш, 2 посохов, Рыцарь пентаклей

Если есть вопросы двойственности и от вас требуется принятие решения – не спешите с принятием, подумайте хорошо и взвесьте все за и против.

Ася Николаенко

 

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