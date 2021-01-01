Таропрогноз на 7 июля: на что обратить внимание в Иванов день
В этот день обратите внимание на финансы и дела .
Карта дня – 8 пентаклей
Человек сам кузнец своего счастья, так что следует засучить рукава - и вперед! Ковать, ваять и стяжать. Посвятите все свое время текущим задачам, не отлынивайте от работы. Обращайте внимание на детали. У вас есть знания, опыт, мастерство, сноровка в работе, необходимо только применить все это.
Как провести день – 7 пентаклей, 9 пентаклей, Дьявол
Не искушайтесь и не утопайте в гедонизме. Занимайтесь работой, решайте дела и не спешите. В этот день будьте терпеливы и умейте ждать.
Чего остерегаться – Туз пентаклей, 8 посохов, 6 пентаклей
Не пытайтесь дать больше, чем у вас есть. И не пытайтесь взять больше, чем могут дать. Не время помогать или надеяться на чью-то помощь.
Совет карт – Королева чаш, 2 посохов, Рыцарь пентаклей
Если есть вопросы двойственности и от вас требуется принятие решения – не спешите с принятием, подумайте хорошо и взвесьте все за и против.
Ася Николаенко
Полная версия правил