Таропрогноз на 2 июля 2021: на что обратить внимание

В этот день карты говорят, что нужно относиться внимательно к своему эмоциональному состоянию, а также накопившимся делам .

Таропрогнрз на 2 июля 2021: на что обратить внимание Pinterest.com

Карта дня – Королева мечей

Сегодня вам предстоит проникнуться какой-то идеей. Важно при этом рассмотреть ее ясными глазами со всех сторон, чтобы не допустить промашки.

Как провести день – 10 пентаклей, 4 посохов, 3 пентаклей

Если хотите быть счастливой – будьте ею! Научитесь видеть богатство и полноту в своей жизни, и тогда подобное будет притягивать подобное. Старайтесь жить с уверенностью в завтрашнем дне, стремиться к стабильности и постоянству.

Чего остерегаться – Рыцарь пентаклей, Иерофант, 3 чаш

В этот день постарайтесь не затягивать решение важных вопросов, не выбирайте веселье.

Таропрогнрз на 2 июля 2021: на что обратить внимание Pinterest.com

Совет карт – 2 пентаклей, Королева чаш, Туз чаш

Не стоит пытаться решить все проблемы разом, а то можно выгореть. Непоследовательность и неопределенность ведут только к растрате энергии. Постарайтесь эмоционально наполниться и помните, что сила в умении не подавлять свои эмоции.

Ася Николаенко

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