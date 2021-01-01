Таропрогноз на 1 июля: как провести первый день лета

В этот день постарайтесь больше уделить внимания себе и своим потребностям .

Карта дня – Правосудие

Правосудие делает акцент на том, что пришло время разобраться с хаосом в вашей жизни и прийти к равновесию. Справедливость наглядно демонстрирует, как работает закон кармы. Его суть – всего лишь беспристрастное выравнивание равновесия. В этом смысле глаза у мира всегда открыты. Ваша задача в этот день – смотреть на вещи честно и беспристрастно, а не так, как выгодно. При этом важно принимать взвешенные объективные решения.

Как провести день – 5 мечей, Император, Луна

В этот день постарайтесь больше уделить внимания себе и своим потребностям, а также обратите внимание на подсознание. Оставайтесь наедине с собой, погружайтесь в себя. В этот день важно чувствовать стабильность и безопасность, потому в первую очередь – выбирайте себя. Все это приведет к ясности, пониманию своих потребностей и радости в дальнейшем. Обращайте внимание на сны, они могут принести вам пониманий.

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Чего остерегаться – Маг, 3 чаш, паж чаш

Вам захочется руководить личными процессами, а также старайтесь контролировать свои чувства. Выдерживайте золотую середину и не слишком эмоционируйте.

Совет карт – 2 чаш, 6 мечей, 3 пентаклей

В этот день мечтайте. Если вам не хватает равновесия внутреннего – мечтайте о нем. Представляйте себя спокойной и уверенной. Отлично в этот день заниматься творчеством, ходить на свидания и двигаться в новое.



Ася Николаенко

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