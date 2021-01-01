День обещает прилив сил, энергии, веселье, живость, бодрость и легкость на сердце.

Карта дня – 2 пентаклей

Двойка пентаклей предлагает ни к чему не относиться слишком напряженно, видеть светлую сторону происходящего и мудро жить одним днем. Она также советует обратить внимание на какой-то противоположный плюс ситуации, которому не уделяется должного внимания.

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Устройте праздник, насладитесь общением с друзьями или близкими людьми, проявите гостеприимство или сходите на вечеринку. Меняйте старые схемы и модели поведения, особенно если есть какие-то конфликты.

Чего остерегаться – 9 кубков, Королева пентаклей, Туз мечей

В этот день воздержитесь от чрезмерных трат и выяснений отношений, они могут привести к неприятным последствиям.

Таропрогноз на 29 июня 2021: устройте себе праздник Pinterest.com

Что бы вы ни делали в состоянии спешки, это не улучшит ситуацию. Сделайте паузу и сосредоточьтесь, тогда есть шанс найти разумное решение вопроса. Не стоит пытаться решить все проблемы разом. Позвольте себе мечтать и не бойтесь проявлять эмоции.

Ася Николаенко

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