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Таропрогноз на 25 июня 2021 года: как достичь финансового успеха?

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День обещает быть ярким, радостным, а еще начнут сбываться все мечты.
Таропрогноз на 25 июня 2021 года
Таропрогноз на 25 июня 2021 года
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Карта дня – Солнце

Одна из самых лучших карт. При ответе практически на любой вопрос она дает благоприятный ответ, означает достижение чего-либо важного, долгожданное исполнение желаний. Во всех сферах жизни аркан Солнце обозначает радость, движение в лучшее, прорыв и даже путешествие.  

Таропрогноз на 25 июня 2021 года
Таропрогноз на 25 июня 2021 года
Pinterest.com

Как провести день – Верховная жрица, Король пентаклей, Королева мечей

Сегодня будьте мудрыми, вам откроются некоторые знания, которые вы сможете применить в будущем. То что вы узнаете и поймете сегодня - поможет достичь финансового и интеллектуального успеха.

Чего остерегаться – 5 пентаклей, 10 чаш, 9 посохов

Остерегайтесь уныния и отчаяния. Если вам кажется, что ваша семья или близкие люди стали грузом и кроме хлопот ничего не приносят, и вам следует от них защищаться - постарайтесь посмотреть на ситуацию с другой стороны. 

Таропрогноз на 25 июня 2021 года
Таропрогноз на 25 июня 2021 года
Pinterest.com

Совет карт – 8 кубков, Королева посохов, Смерть

Не бойтесь заканчивать отношения, которые изжили себя. Не бойтесь уходить из мест, где чувствуете себя плохо. Помните, что вы яркая и талантливая личность. Любой выход из отношений, будь то рабочие или межличностные приведет вас к трансформации, а это значит - к новым горизонтам. 

Ася Николаенко

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Теги: предказания, карты, гадание
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