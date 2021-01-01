Таропрогноз на 24 июня 2021 года: удача в делах и финансовый успех
Карта дня обещает несомненный успеха в денежных вопросах .
Карта дня – Король пентаклей
Этот день обещает подъем в делах, удачу в бизнесе и хорошие перспективы.
Как провести день – Смерть, Маг, Суд
Скорее всего, в этот день вы получите не только новые финансовые возможности, но откроете новые грани своей личности. Это переходный этап к лучшему и более успешному будущему.
Чего остерегаться – 4 чаш, 7 мечей, 5 мечей
Остерегайтесь уныния, разборок и хитростей. Они не будут способствовать вашему развитию, а напротив – могут потянуть вас вниз.
Совет карт – Император, 2 мечей, Туз мечей
Будьте управителем своей жизни, пользуйтесь своим острым умом и не сомневайтесь в себе ни на секунду.
Ася Николаенко
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