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Таропрогноз на 24 июня 2021 года: удача в делах и финансовый успех

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Карта дня обещает несомненный успеха в денежных вопросах .
Таропрогноз на 24 июня 2021
Таропрогноз на 24 июня 2021
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Карта дня – Король пентаклей

Этот день обещает подъем в делах, удачу в бизнесе и хорошие перспективы.

Как провести день – Смерть, Маг, Суд

Скорее всего, в этот день вы получите не только новые финансовые возможности, но откроете новые грани своей личности. Это переходный этап к лучшему и более успешному будущему. 

Таропрогноз на 24 июня 2021
Таропрогноз на 24 июня 2021
Pinterest

Чего остерегаться – 4 чаш, 7 мечей, 5 мечей

Остерегайтесь уныния, разборок и хитростей. Они не будут способствовать вашему развитию, а напротив – могут потянуть вас вниз.

Совет карт – Император, 2 мечей, Туз мечей

Будьте управителем своей жизни, пользуйтесь своим острым умом и не сомневайтесь в себе ни на секунду.

Ася Николаенко

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Теги: карты, предсказания, прогноз
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