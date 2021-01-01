Таропрогноз на 18 июня: какой мужчина на пороге?
Карта дня – Рыцарь чаш
Эта карта означает известие, отличное предложение. Вы можете получить любовное письмо или соблазнительное приглашение.
Как провести день – туз жезлов, Справедливость, Король пентаклей
В этот день вы будете на коне и очень возможно, что любовное письмо или интересное предложение поступит от солидного и уверенного мужчины. Также день обещает продвижение по карьерной лестнице.
Чего остерегаться – 2 мечей, 5 мечей, 5 пентаклей
Остерегайтесь двойственности, если выбор будет касаться сомнительных поступков в морально-этическом плане.
Совет карт – Башня, 2 кубков, королева чаш
Если вам казалось, что нечто важное в вашей жизни разрушено – вы заблуждаетесь. Это только переходный этап перед началом счастливого периода. За углом вас ждет роман или возрождение старых чувств – не упускайте свой шанс.
Ася Николаенко
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