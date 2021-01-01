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Таропрогноз на 18 июня: какой мужчина на пороге?

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18 июня обещает быть эмоциональным, радостным днём, которые откроет множество новых перспектив.
Таропрогноз на 18 июня: какой мужчина на пороге?
Таропрогноз на 18 июня: какой мужчина на пороге?
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Карта дня – Рыцарь чаш

Эта карта означает известие, отличное предложение. Вы можете получить любовное письмо или соблазнительное приглашение.

Как провести день – туз жезлов, Справедливость, Король пентаклей

В этот день вы будете на коне и очень возможно, что любовное письмо или интересное предложение поступит от солидного и уверенного мужчины. Также день обещает продвижение по карьерной лестнице. 

Чего остерегаться – 2 мечей, 5 мечей, 5 пентаклей

Остерегайтесь двойственности, если выбор будет касаться сомнительных поступков в морально-этическом плане.

Совет карт – Башня, 2 кубков, королева чаш

Если вам казалось, что нечто важное в вашей жизни разрушено – вы заблуждаетесь. Это только переходный этап перед началом счастливого периода. За углом вас ждет роман или возрождение старых чувств – не упускайте свой шанс.

Ася Николаенко

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Теги: гадания, предсказания, карты
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