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7 советов, как развить в себе творческое мышление

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Быть творческим человеком очень просто, намного сложнее им не быть.
7 советов, как развить в себе творческое мышление
7 советов, как развить в себе творческое мышление
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Каждый раз, когда вам кажется, что вы недостаточно творческая личность или еще что-то “недо“, стоит задать себе вопрос: “а не боюсь ли я быть самим собой“?

В связи с этим делимся простыми правилами, которые помогают принять себя и справиться с разными страхами и глупостями.

  1. Важно ежедневно делать что-то творческое. Что угодно - пересаживать цветы, рисовать, писать тексты, собирать букеты. Всего 15 минут в день и будет вам счастье.
  2. Это делать нужно ежедневно в течение месяца. Упорство и труд - всё перетрут, например.
  3. Не впадать в фанатизм, всё что вам необходимо - всегда есть под рукой. Например, чтобы заняться каллиграфией, для начала, хватит только кисти, туши и листа бумаги.
  4. Последовательность!!! Никаких: “ой, завтра сделаю, а сегодня пропущу“.
  5. Даём бой совершенству. Ну нет его, этого совершенства. Корявая работа - лучше полного отсутствия работы. Более того, как раз корявые тексты, рисунку, букеты - учат нас. Ведь совершенство - субъективно.
  6. Просто пробуйте каждый день, а через месяц решите - стоит оно того или нет.
  7. Найдите единомышленников и делитесь своими победами и сомнениями.

Например, 5 зарисовок/текстов/фотографий в день - это 1825 шт за год. Чему-нибудь да научитесь.

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Теги: творчество, креатив, мышление
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Источник: Ivona

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