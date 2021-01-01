Быть творческим человеком очень просто, намного сложнее им не быть.

7 советов, как развить в себе творческое мышление Pinterest

Каждый раз, когда вам кажется, что вы недостаточно творческая личность или еще что-то “недо“, стоит задать себе вопрос: “а не боюсь ли я быть самим собой“?

В связи с этим делимся простыми правилами, которые помогают принять себя и справиться с разными страхами и глупостями.

Важно ежедневно делать что-то творческое. Что угодно - пересаживать цветы, рисовать, писать тексты, собирать букеты. Всего 15 минут в день и будет вам счастье. Это делать нужно ежедневно в течение месяца. Упорство и труд - всё перетрут, например. Не впадать в фанатизм, всё что вам необходимо - всегда есть под рукой. Например, чтобы заняться каллиграфией, для начала, хватит только кисти, туши и листа бумаги. Последовательность!!! Никаких: “ой, завтра сделаю, а сегодня пропущу“. Даём бой совершенству. Ну нет его, этого совершенства. Корявая работа - лучше полного отсутствия работы. Более того, как раз корявые тексты, рисунку, букеты - учат нас. Ведь совершенство - субъективно. Просто пробуйте каждый день, а через месяц решите - стоит оно того или нет. Найдите единомышленников и делитесь своими победами и сомнениями.