Работы Жанны Кадыровой, Ксении Гнилицкой, Саши Долгого и других деятелей искусства будут экспонироваться на локациях комплекса в рамках проекта «Лето на ВДНГ».

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Этим летом пространство Экспоцентра превратится в территорию современного искусства. В новом сезоне команда ВДНГ, кроме развлекательного контента, представит также масштабную культурно-просветительскую программу. «ВДНГ вдохновляет» — это не просто лозунг нового летнего сезона, а призыв к сохранению и переосмыслению культурного наследия и желание актуализировать оригинальную эстетику и целостность комплекса.

Длинная и интересная история ВДНГ — неисчерпаемый источник вдохновения. Территория Экспоцентра — это культурный и инфраструктурный памятник ушедшей эпохи. Весь ансамбль сооружений — бесценный артефакт прошлого, который приспосабливается к условиям современного мира. Поэтому главная цель нового летнего сезона — с помощью искусства передать выдающуюся красоту и историю комплекса, а также сформировать вопрос о новых смыслах общественного пространства.

«Культура — это основа человечества как социального явления. Именно поэтому мы превращаем ВДНГ в культурно-просветительский парк, где введение творческих направлений — неотъемлемая часть развития комплекса», — комментирует генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин.

В летние месяцы на ВДНГ состоится серия художественных инициатив, в которых художники и художницы будут рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Экспоцентра. Следуя тенденции сохранения культурного наследия, они критически осмыслят период создания ВДНГ, актуализируют модернистскую эстетику комплекса и подчеркнут ее ценность. Работы станут вдохновением для всех резидентов и гостей Экспоцентра и обратят их внимание, не только на развлекательные зоны, а и на общий архитектурный ансамбль комплекса.

ВДНГ вдохновляет: комплекс запускает серию художественных инициатив пресс-служба

Участниками Выставки стали украинские художники, которые в предыдущие годы в своих творческих практиках вдохновлялись эстетикой ВДНГ, — это Жанна Кадырова и Ксения Гнилицкая. Их работы будут временно экспонироваться на территории Экспоцентра. Так, например, проект «Реканонизация» 2017 года Жанны Кадыровой можно будет увидеть на входной группе павильона №2, а внутри оранжереи, где сейчас завершается реконструкция, — разместят «Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов», работу 2019 года Ксении Гнилицкой.

В то же время 12 художников, среди которых Анатолий Белов, Екатерина Бучацкая, Богдан Бунчак, Ксения Гнилицкая, Жанна Кадырова, Алиса Колодуб, Евгений Коршунов, Дана Космина, Екатерина Лисовенко, Богдан Мороз, Даниин Немировский, Анна Самар, Елена Сиятовская и Дария Чечушкова, создали тематические арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ: павильонах, лесе, яблоневом саде и фонтане. Работы разместили на главной аллее возле центрального входа в комплекс.

В начале июня также начался длительный проект «Питомник каштанов Саши Долгого». В прошлом году художник собрал в Киеве и прорастил около сотни каштанов. А уже в этом месяце высадил ростки деревьев на территории ВДНГ. Когда каштаны окрепнут — их пересадят на улицы Киева. Проект начнет реализовывать ряд экоинициатив, запланированных на территории Экспоцентра.

В целом художественные работы будут появляться на ВДНГ постепенно, продолжая и дополняя друг друга.

ВДНГ вдохновляет: комплекс запускает серию художественных инициатив пресс-служба

Куратором нового сезона стала искусствовед, знаток советской архитектуры и участница художественной инициативы «ДЕ НЕ ДЕ» Евгения Моляр. Идея проекта и визуальная концепция разработаны совместно с коммуникационным агентством Dontstop Agency, брендинговой студией COLOMO и при участии креативного продюсера ВДНГ Наталии Веревки.

«Мы хотим, чтобы ВДНГ вдохновлял на размышления о ценностях, о прошлом, настоящем и будущем, о том, какое значение для нас имеет наша история, а ее сохранение — наша общая ответственность перед будущими поколениями», — отмечает Евгения Моляр.

В течение теплого сезона в Пикник Саду ВДНГ также будет работать Шатер вдохновения. Там будут проходить культурные события — концерты, литературные чтения и лекции.

Напомним, что «Лето на ВДНГ» в этом году началось уже в мае и будет ждать гостей до самой середины осени. Именно в рамках этого сезона и будет реализована инициатива «ВДНГ вдохновляет».

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