Небольшое пресноводное ракообразное, уже 220 млн лет рождается и умирает в небольших водоемах, а чаще - лужах.

Щитни не изменились с триасового периода и являются ровесниками динозавров, но в отличие от последних - отказались быть ископаемыми. Название происходит из-за щитка, который полностью покрывает тело.

На латыни щитни именуются Triops, что значит - трехглазый.

Все потому, что у них есть орган напоминающий третий глаз. Ученые так и не выяснили что это за орган, одни считают его - непарным (науплинальным) глазом, что помогает отличать свет от тьмы, другие - химическим датчиком.

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Щитень вырастает до 8-10 см, имеет около 70 ног и чаще всего встречается в лужах, где проживает бурные 60 дней своей короткой жизни. А теперь самое интересное - почему, собственно, они за 220 млн лет не вымерли.

Щитни размножаются цистами. Половозрелые особи откладывают их в землю. Дальше начинается чудо. Цисты способны пережить засуху, мороз и вот это всё. Сохраняются до 10 лет. Весной, когда место с цистами наполняется водой в которой:

достаточно тепло

нет химических элементов подтверждающих жизнь других животных

светло

пресно

половина кладки вылупляется и быстро растет. Вторая половина продолжает лежать и тупить, мол, вдруг засуха и все помрут, так мы готовы. Или, вдруг всех сожрут, а мы опять готовы.

Кто самое древнее животное на Земле? pinterest.com

Такое долгосрочное планирование позволило щитням дожить до наших дней. Едят они все что, видят и даже друг друга. Говорят, в некоторых странах их продают в детских магазинах, как набор юного исследователя.

Автор: Ася Николаенко

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